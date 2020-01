5 façons de devenir un adepte de l’hiver à Ottawa

Créé par

1. Souper dans un restaurant étoilé

Commencez votre séjour par une activité qui ne requiert aucun vêtement chaud : savourer un délicieux repas dans un haut lieu de la gastronomie. Au cours des dernières décennies, le paysage culinaire d’Ottawa n’a cessé d’évoluer et de se bonifier. Aujourd’hui, la capitale nationale regorge de restaurants de classe mondiale. Profitez-en pour vivre une expérience gourmande dans un des établissements réputés de la ville comme Alice, où la chef primée Briana Kim propose une cuisine végétarienne raffinée et moderne; Gray Jay, dont la carte élaborée par la chef et propriétaire québécoise Dominique Dufour est composée à 100 % d’ingrédients canadiens de saison; ou encore le populaire Oz Kafe, qui a désormais pignon sur rue dans le magnifique marché historique d’Ottawa, le marché By. Petit plus : on adore que ces trois restaurants soient tenus par des femmes.

2. Aller voir un concert

Un festival de musique est toujours un choix sûr, ce qui en fait l’activité idéale pour poursuivre votre périple hivernal. Certes, à cette période de l’année, les événements n’offrent pas les mêmes possibilités vestimentaires que les festivals estivaux (on préfère de loin la petite robe soleil au chandail isotherme!), mais ils vous procurent la même sensation de plaisir à l’idée de découvrir un nouvel artiste sur scène. À cet effet, allez faire un tour au très couru Festival hivernal de jazz d’Ottawa TD, qui se tiendra du 30 janvier au 1er février. (Psst! Si vous voulez un bon tuyau, ne ratez pas les prestations du groupe new-yorkais Becca Stevens Band et de la violoncelliste Clarice Jensen, qui seront sans contredit les grands favoris du festival cette année).

3. Se dorloter avec un massage en forêt

Votre prochaine étape exigera que vous passiez du temps à l’extérieur, mais n’ayez crainte : vous serez bien emmitouflés dans un peignoir douillet plutôt qu’une combinaison de neige. Le Nordik Spa-Nature est un havre de détente et de bien-être situé à Old Chelsea, un pittoresque village à l’orée du parc de la Gatineau et à seulement 10 minutes du centre-ville d’Ottawa. Ce vaste spa scandinave est équipé d’une pléthore d’installations uniques, dont dix bains extérieurs, neuf saunas, un bassin flottant d’eau salée, quatre restaurants, une piscine panoramique et plus encore! Il y a même des pavillons de massage en nature, au cœur de la forêt. Alors, techniquement, ce massage suédois ou aux pierres volcaniques dont vous rêvez compte comme une activité de plein air.

4. Aller jouer dehors

En parlant de plein air, le temps est maintenant venu d’en faire l’essai. Bien qu’un simple coup de fard à joues soit tout ce dont vous avez besoin pour obtenir de jolies pommettes roses, rien n’est comparable à la mine radieuse que vous procure une bonne dose d’air frais. Découvrez les innombrables activités extérieures à pratiquer à Ottawa et dans la région, comme patiner sur la patinoire du canal Rideau, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO qui détient également le record Guinness pour la plus grande patinoire naturellement gelée au monde. Que vous parcouriez seulement quelques mètres ou les 7,8 kilomètres, terminez sur une note sucrée avec une pâtisserie typiquement canadienne : une délicieuse Queue de castor.

5. S’évader de la ville

Quel est le test ultime pour confirmer votre appréciation de l’hiver? Explorer le parc de la Gatineau en skis, en raquettes ou avec des crampons! Ce véritable paradis hivernal est à seulement 15 minutes du centre-ville d’Ottawa, mais vous donne la douce impression d’être au milieu de nulle part. Cela dit, le parc abrite la résidence secondaire du premier ministre canadien; vous ne savez donc jamais sur qui vous pourriez tomber. Après avoir sillonné les sentiers féeriques du parc, vous aurez sans doute envie de vous réchauffer. Rendez-vous dans l’un des nombreux cafés indépendants de la capitale, dont le très « Instagrammable » Little Victories Coffee, un charmant torréfacteur artisanal qui s’approvisionne directement auprès de petits caféiculteurs.

Et voilà! Vous avez désormais la preuve irréfutable que l’hiver peut être agréable! Prêt à planifier votre escapade à Ottawa? Visitez Tourisme Ottawa pour commencer vos préparatifs dès aujourd’hui.