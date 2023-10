Les soupers de semaine prennent du galon avec cette casserole de sushi

Created for

On goûte d’abord avec les yeux. Cette version magnifique des sushis traditionnels est non seulement succulente, mais vraiment impressionnante. Elle est vite devenue une recette favorite chez nous. Assez facile à préparer pour un soir de semaine et assez élégante pour éblouir les invités à une réception, cette casserole regorge d’ingrédients nutritifs, avec ses deux variétés de fruits de mer canadiens et les légumes qui composent sa garniture.

La tendre chair de crabe canadien, le saumon fumé et l’avocat fournissent des acides gras oméga-3 et des vitamines et minéraux divers, des nutriments reconnus pour favoriser la santé du cœur, du cerveau et la santé mentale ainsi que pour soutenir le système immunitaire.

Mais qu’est-ce qu’une casserole de sushi et comment la prépare-t-on ?

Elle contient tout ce que vous aimez des sushis, dans un plat cuit au four et servi en portions qu’on peut déguster avec des flocons d’algue nori et de la sauce soya. Contrairement aux makis, les sushis roulés traditionnels, les ingrédients sont étagés – mais on est très loin des mets en casserole habituels.

On étale d’abord une couche de riz à sushi agrémenté d’une sauce maison au vinaigre de riz et d’un assaisonnement japonais appelé furikake. On recouvre d’un étage d’un délicieux mélange crémeux à la chair de crabe. La chair de crabe de cette recette est en conserve, donc facile à se procurer et à utiliser. Si vous n’en avez pas, vous pouvez opter pour de la chair de homard, du saumon ou du thon canadiens en conserve. Les crevettes canadiennes surgelées sont une autre option savoureuse.

Après avoir fait cuire les deux premiers étages, l’étage final est celui où vous laissez libre cours à votre créativité. Saupoudrez d’assaisonnement furikake et arrosez de mayonnaise au wasabi et de sriracha, puis garnissez de tranches de concombre et d’avocat, de saumon fumé et d’oignon vert émincé. Vous pouvez aussi ajouter du caviar de poisson si le cœur vous en dit.

Une fois l’assemblage terminé, découpez en portions et servez accompagné de flocons de nori et de sauce soya. Et bien sûr, du gingembre mariné et du wasabi compléteront l’assiette à merveille. Lisez la recette détaillée plus bas, et régalez-vous !

Casserole de sushi

Temps de préparation : de 30 à 35 minutes

Temps de cuisson : de 20 à 25 minutes

Rendement : de 4 à 6 portions

Ingrédients

Pour le riz :

1 c. à table (15 ml) d’huile de sésame

¼ tasse (60 ml) de vinaigre de riz

4 c. à thé (13 g) de sucre

1 c. à thé (6 g) de sel

1½ tasse (375 ml) de riz à sushi

3 c. à table (21 g) de furikake, divisées

Mélange de crabe :

3 boîtes (360 g) de chair de crabe canadien, égouttée

½ tasse (125 ml) de mayonnaise Kewpie

¼ tasse (60 ml) de fromage à la crème ramolli

1 c. à table (15 ml) de sriracha

1 c. à thé (5 ml) d’huile de sésame

Mayo au wasabi :

⅛ c. à thé (0,5 ml) de wasabi

½ tasse (125 ml) de mayonnaise Kewpie

Garnitures :

1 c.à table (7 g) de furikake

Sriracha, au goût

¼ tasse (60 ml) de concombre tranché

1 avocat, tranché

200 g de saumon fumé canadien

1 oignon vert émincé (½ c.à table)

Caviar de poisson (facultatif)

Pour servir :

Sauce soya

Flocons de nori

Préparation

Préchauffer le four à 218 °C (425 °F). Graisser un plat de 13 po x 9 po (33 cm x 23 cm) avec l’huile de sésame.

Pour le riz :

Dans une petite casserole, sur feu moyen, mettre le vinaigre de riz, le sucre et le sel. Chauffer en remuant jusqu’à ce que le sel et le sucre soient dissous. Retirer du feu et réserver. Cuire le riz en suivant la méthode indiquée sur l’emballage, puis le transférer immédiatement dans un grand bol et le remuer doucement pendant quelques minutes pour permettre à la vapeur de s’en échapper. Incorporer le mélange de vinaigre au riz en brassant pour le répartir uniformément, puis y ajouter 2 c. à table (14 g) de furikake. Verser le riz dans le plat huilé en l’étalant en une couche uniforme tout en le pressant. Saupoudrer sa surface du furikake qui reste.

Pour le mélange de crabe :

Dans un grand bol, mélanger la chair de crabe, la mayonnaise, le fromage à la crème, la sriracha et l’huile de sésame. Recouvrir le riz du mélange de crabe en une couche uniforme. Enfourner le plat et cuire de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que le contour du mélange soit légèrement doré. Retirer du four et laisser refroidir 10 minutes.

Pour assembler :

Saupoudrer la couche de crabe de furikake, puis arroser le mets de mayo au wasabi et de sriracha. Garnir de concombre, d’avocat, de saumon fumé, d’oignons verts et de caviar de poisson (facultatif). Couper en 15 portions et servir avec des flocons de nori et de la sauce soya.

Conseils du chef

Vous pouvez remplacer le saumon fumé de la garniture par plus de chair de crabe, si vous le désirez.

À défaut d’avoir de l’assaisonnement furikake, utilisez des graines de sésame grillées ou un mélange de graines de sésame grillées et de flocons de nori grillés.

Trouvez d’autres recettes de fruits de mer simples et délicieuses sur chooseseafood.ca/fr.