De simples gestes pour préparer la maison et l’auto pour l’hiver

On passe en mode hiver!

C’est inévitable : on doit tôt ou tard prendre la route en hiver, que ce soit pour visiter la parenté ou pour s’adonner à notre sport d’hiver préféré. La première chose à considérer pour votre sécurité et celle des autres sur la route consiste à chausser votre véhicule de pneus d’hiver pour améliorer la traction dans des conditions de neige et de verglas. Depuis 2014, tous les pneus d’hiver neufs doivent obligatoirement porter le pictogramme d’un flocon de neige à l’intérieur d’une montagne à trois sommets. Si vous installez des pneus d’une année antérieure, assurez-vous de vérifier le bon état de la bande de roulement. En début de saison, un entretien de routine est également fortement recommandé, tout comme le changement de vos essuie-glace. Enfin, gardez toujours le réservoir de liquide lave-glace plein, et conservez dans le coffre un contenant supplémentaire ainsi qu’une trousse d’urgence pour être bien préparée en cas de panne ou de sortie de route (câbles de démarrage, grilles de traction, pelle, couvertures, etc.).

Et que faire si vous avez épuisé toutes vos ressources sans succès? Restez dans votre voiture et appelez à l’aide! Certains assureurs, dont belairdirect, proposent un programme d’assistance routière. Les services peuvent varier, mais peuvent inclure, notamment, le changement de pneus, le déverrouillage des portières, la livraison d’essence, le remorquage ou encore le survoltage de votre batterie.

Auto? Métro? Condo?

Rien de plus désagréable que d’être piégée dans un bouchon de circulation. Sans compter qu’il peut être stressant pour certaines de conduire pendant une tempête. Vous prévoyez de sortir pour le travail ou vos loisirs? Jetez un coup d’œil aux bulletins de météo et de circulation avant de quitter la maison. Non seulement ils vous permettront de prévoir une « couche » supplémentaire si le mercure chute brutalement, mais ils vous indiqueront aussi s’il serait préférable de laisser la voiture à la maison pour prendre le transport en commun. Lors de conditions extrêmes, de plus en plus d’entreprises offrent à leurs employés la possibilité d’avoir recours au télétravail lorsque la technologie le permet. Pourquoi ne pas en parler à votre patron afin d’éliminer tout risque d’accident?

Protégez votre maison

Votre maison devrait être un havre de confort et de chaleur, surtout en hiver! Avant que la température ne descende sous la barre du zéro, faites appel à des spécialistes pour faire inspecter votre fournaise et, si vous avez un foyer, pour ramoner votre cheminée. Voyez à ce que les gouttières soient dégagées (les obstructions peuvent provoquer des fuites lors du dégel) et que les bardeaux du toit soient intacts. Vous souhaitez économiser sur les services publics? C’est aussi le bon moment pour faire la transition vers des thermostats intelligents pouvant être programmés à distance, ou encore pour calfeutrer vos portes et fenêtres afin de stopper tout courant d’air. Finalement, pensez à garder dans un coin de la maison – étagère, tiroir ou tout simplement une grande boîte identifiée à cet effet rangée dans un placard – des articles essentiels au cas où une panne de courant surviendrait, comme des lampes de poche, des piles et de l’eau en bouteille.

