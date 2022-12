Comment les probiotiques favorisent-ils la santé intestinale et le système immunitaire ?

Created for

Des milliards de microorganismes sont à pied d’œuvre dans votre corps en ce moment pour vous garder en bonne santé – et ils méritent bien que vous les aidiez un peu ! La meilleure façon de le faire, selon le diététiste Andy De Santis, de Toronto, passe par l’alimentation, l’exercice et les probiotiques.

Quelque 70 % de nos cellules immunitaires sont situées dans notre tractus gastro-intestinal, indique Andy De Santis. Le microbiote intestinal travaille à améliorer notre santé immunitaire, à réduire l’inflammation et à renforcer la paroi de l’intestin, qui nous protège des bactéries et des virus pathogènes. « Un microbiote intestinal diversifié, où les bonnes bactéries sont en plus grand nombre que les mauvaises, est un microbiote sain », ajoute-t-il.

Toutefois, quand la diversité est réduite et que les mauvaises bactéries deviennent plus nombreuses que les bactéries bénéfiques, l’inflammation qui apparaît alors dans le tube digestif peut avoir plusieurs effets néfastes, tant sur l’humeur et la santé mentale que sur la capacité de l’organisme à bien assimiler les nutriments et à combattre les infections.

Pour réduire l’inflammation et aider les bonnes bactéries à proliférer, Andy De Santis recommande de faire de l’exercice régulièrement et de consommer des aliments à teneur élevée en fibres prébiotiques.

Les probiotiques rétablissent l’équilibre microbien

Le diététiste conseille également d’ajouter à votre alimentation des probiotiques, particulièrement si vous devez prendre des antibiotiques. Les antibiotiques détruisent les bonnes bactéries en même temps que les mauvaises et peuvent causer plusieurs troubles gastro-intestinaux désagréables, comme des douleurs abdominales et la diarrhée. Ils peuvent aussi occasionner des effets indésirables à long terme : la prise répétée d’antibiotiques peut réduire de 25 % la diversité du microbiote.

Les probiotiques contiennent des microorganismes bénéfiques vivants (levures ou bactéries) qui contribuent à restaurer l’équilibre du microbiote intestinal. On trouve dans les supermarchés et les pharmacies une foule de produits renfermant des probiotiques, mais un seul, le probiotique Florastor tout-en-1, contient la souche Saccharomyces boulardii CNCM I-745. Cette souche exceptionnelle est l’une des plus étudiées pour sa capacité à stimuler le système immunitaire et aider l’organisme à combattre les bactéries pathogènes, tout en réduisant le risque de diarrhée associé à la prise d’antibiotiques, souligne Andy De Santis.

« Un important corpus d’études scientifiques, comprenant plus de 100 essais cliniques, a démontré que la souche Saccharomyces boulardii CNCM I-745 est très efficace pour réduire la probabilité de souffrir de diarrhée en cas de prise d’antibiotiques, lorsqu’elle est administrée conjointement avec les antibiotiques », explique-t-il. En effet, les études ont prouvé que Florastor réduit l’incidence de diarrhée associée à la prise d’antibiotiques de 84 % chez les adultes et de 80 % chez les enfants. Les recherches révèlent également que le probiotique Saccharomyces boulardii CNCM I-745, une levure naturelle tirée du mangoustan et du litchi, résiste à l’effet des antibiotiques, de sorte qu’on peut le prendre en même temps que ceux-ci. De plus, il convient aux végétariens, et il ne contient ni gluten ni OGM.

Pris tous les jours, les probiotiques peuvent renforcer l’immunité

Parlez-en à Lyne Ste-Marie, animatrice télé et fondatrice du blogue de vie moderne Tornade Rousse, de Montréal, qui a commencé à prendre des probiotiques il y a environ 10 ans, après un séjour de près de trois semaines à l’hôpital. « J’ai dû prendre beaucoup d’antibiotiques, et mon médecin m’a fortement recommandé d’ajouter des probiotiques à mon alimentation pour restaurer mon microbiote intestinal », raconte-t-elle.

Lyne a ainsi intégré les probiotiques à son alimentation quotidienne et elle continue toujours de les prendre. Cette grande voyageuse et passionnée de plein air cherche à préserver sa bonne santé toute l’année en donnant un coup de pouce à son microbiote – elle prend un supplément de Florastor Plus chaque matin pour le garder sain et renforcer son système immunitaire. Pour ajouter à ses bienfaits, Florastor Plus est enrichi de vitamine C (un antioxydant qui protège les cellules) ainsi que de zinc et de vitamine D pour leur capacité démontrée à améliorer la réponse immunitaire. « C’est idéal pour stimuler mon système immunitaire pendant l’hiver », soutient Lyne.

