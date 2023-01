5 moyens d’améliorer son confort intestinal

Créé pour

Ballonnements, diarrhée, constipation… Souvent occasionnels, ces désagréments peuvent devenir très contrariants quand ils s’invitent dans le quotidien. Ils représentent une gêne aussi physique que sociale. En adoptant certaines bonnes habitudes, on peut mettre fin à l’inconfort digestif et se sentir léger et prêt à mener à bien sa journée.

Boire beaucoup d’eau

Une consommation suffisante d’eau facilite la digestion et l’évacuation des selles. Les adultes devraient en boire au moins 1,5 litre par jour, idéalement à température ambiante et par petites quantités plutôt que tout d’un coup. Pour y penser, on se procure une jolie bouteille ou tasse qu’on veille à garder près de soi tout au long de la journée.

Consommer assez de fibres

L’alimentation joue un rôle primordial dans l’équilibre intestinal. Les aliments trop gras, trop salés ou trop sucrés peuvent perturber la digestion et provoquer des inconforts tels que des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation. À l’inverse, les aliments riches en fibres ont un effet calmant sur le tube digestif, en plus de fournir des nutriments favorables à la santé. Pour en consommer davantage, on mise sur les recettes à base de fruits, légumes, grains entiers et protéines végétales, et on prend le temps de les savourer en les mastiquant bien.

Faire du sport

Une activité physique régulière, à hauteur d’au moins 30 minutes par jour, est une habitude très propice à l’amélioration du confort intestinal. Cela stimule les différents organes sollicités par le processus de digestion. Si on n’a pas le temps de s’inscrire à la salle de sport, on privilégie les trajets à pied plutôt qu’en auto, on préfère l’escalier à l’ascenseur, et on se laisse entraîner dans les batailles de boules de neige avec les enfants !

Respirer sans contrainte

C’est bien connu, le ventre est l’épicentre des émotions. Il ne digère pas seulement les aliments, mais aussi les petits et grands tracas du quotidien. Une bonne respiration permet de réguler le stress qui perturbe parfois le transit intestinal. Et en pratique, les mouvements du diaphragme qu’engendrent ces grandes inspirations massent l’intestin et activent l’ensemble du système digestif. Assis, allongé ou debout, on apprend à inspirer et expirer lentement par le nez en faisant gonfler son ventre, comme un petit ballon.

Recourir à un laxatif doux

Si des épisodes de constipation occasionnelle persistent, un laxatif peut apporter un soulagement rapide et efficace. Le produit Lax-A SennaMD, en vente libre en pharmacie, contient des sennosides, un ingrédient de source naturelle qui active et accélère l’évacuation des selles. On prend ses comprimés, faciles à avaler, à l’heure du coucher et il passe à l’action durant la nuit, en 6 à 12 heures. Le soulagement recherché, dès le lendemain matin, est la garantie de commencer la journée du bon pied !

Apprenez-en plus ici.

—

*Ce produit peut ne pas vous convenir. Veuillez toujours lire et suivre les directives figurant sur l’étiquette. Lax-A SennaMD est une marque déposée appartenant à Norwell Santé Grand Public Inc.