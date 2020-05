Le nécessaire retour de Curieux Bégin

En partenariat avec

Soupers entre amis, sorties en terrasse, BBQ avec les voisins… autant de plaisirs simples actuellement interdits. C’est pourtant ce que nous propose Curieux Bégin, qui reprend l’antenne pour une 12e saison. Festive, conviviale et sans prétention, l’émission nous arrive comme une bouffée d’air frais au milieu de la grisaille.

Curieux Bégin, c’est cette émission de buon vivere, comme disent les Italiens, qui invite au plaisir partagé. « C’est certain qu’au moment du tournage, on était dans une tout autre période de nos vies et de notre histoire collective, commente Christian Bégin. On espère que ce sera l’occasion pour tous de goûter à ce plaisir par procuration, à travers l’écran. »

Bien que nous soyons tous confinés à la maison, nous vivons ce printemps des moments rares : les familles resserrent leurs liens, au lieu d’être chacun dans sa chambre, et les repas se prennent ensemble. « C’est le temps d’en faire, de la bouffe et d’en ouvrir une bouteille de vin. De vraiment la déguster, renchérit notre Curieux. Faire à manger, c’est aussi prendre soin de nos proches, c’est une façon de dire à l’autre qu’on l’aime. » D’ailleurs – ô joie ! – découvrez en primeur l’une des recettes qui sera présentée plus tard ce printemps à l’émission : la toute spéciale Tomate fumée et ricotta sur le BBQ.

Un retour aux sources

Pour cette 12e saison, on peut vraiment dire que l’émission revient à ses premières amours. « Cette année, on est sorti davantage, à mon grand plaisir, comme dans les premières saisons, ajoute l’animateur. On est allé faire des rencontres de quartier, on s’est rendu à Québec, on a bougé. On était tout le temps dehors. » Cela donne à Curieux Bégin une allure plus estivale, une impression de « saison des terrasses » et de petits voyages d’été. « On a trouvé une façon de repenser la formule qui, je l’espère, va faire plaisir aux gens. »

Manger local

Que ce soit entre amis, sur une terrasse de Montréal, au milieu d’un champ de bataille en costume de chevalier médiéval, ou lors d’une joyeuse partie de pêche, Christian a toujours aussi soif de découvertes, de rencontres, de recettes et, disons-le, de bons vins! C’est pour lui l’occasion de partager avec nous son carnet d’adresses bien garni, ainsi que celui de ses invités. « On privilégie beaucoup les produits et les commerces locaux, souligne l’animateur. C’était déjà une tendance, quelque chose qui existait, mais maintenant plus que jamais, je pense que la meilleure façon de soutenir nos producteurs, notre agriculture, c’est de s’approvisionner auprès des gens d’ici. »

À consommer sans modération

Évidemment, l’émission donne aussi lieu à des fous rires, à des moments un peu décalés et cocasses. Les habitués y retrouveront avec plaisir un Curieux Bégin qui cabotine et donne dans l’autodérision, mais aussi une profusion d’informations et de découvertes liées à l’alimentation. « Éventuellement, on va ressortir de nos maisons et on va retrouver le plaisir d’être ensemble. Peut-être qu’on va le vivre différemment, qu’on va faire plus attention… J’espère que ce sera l’occasion d’un certain éveil collectif », conclut-il.

La 12e saison de Curieux Bégin va assurément dans ce sens-là. Une émission qu’on regarde avec le sourire, les yeux et le cœur tournés vers l’avenir, comme un message d’espoir. Un rendez-vous télévisuel qui nous rappelle l’importance des petits bonheurs de la vie. Bon comme du bon pain, à consommer sans modération.

Envie de cuisiner en famille des recettes proposées dans l’émission Curieux Bégin? Retrouvez-les dès maintenant sur curieuxbegin.telequebec.tv ou sur le site Cuisinez!

Curieux Bégin, animé par Christian Bégin et diffusé tous les jeudis à 21 h sur les ondes de Télé-Québec. On peut également visionner l’émission gratuitement sur telequebec.tv.