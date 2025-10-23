Ninja Crispi : le nouveau air fryer avec bol en verre qui changera votre façon de cuisiner cet automne

Emportées par nos responsabilités au travail et le tourbillon incessant de la vie familiale, on est souvent trop épuisées pour recevoir nos amis. Qui a le temps et l’envie de s’atteler aux fourneaux, à la fin d’une journée bien remplie, pour préparer un repas festif pour ses proches ? Avec le nouveau Ninja Crispi, tout devient possible. Il est possible de cuisiner des repas santé qui plairont à toute la tablée, et ce, dans un seul bol en verre translucide résistant – une innovation signée Ninja.



Des frites croustillantes jusqu’au poulet rôti, en passant par les pizzas savoureuses et les desserts qui feront saliver la tablée, les mets préparés en un éclair à l’aide du Ninja Crispi ne se comptent plus. Au retour du bureau, vous pourrez ainsi consacrer plus de temps de qualité à votre famille ou simplement vous accorder un moment de répit pour vous, ce petit luxe devenu si rare de nos jours.

En plus d’être facile d’entretien, le Ninja Crispi affiche un look du tonnerre. Son format compact pratique fait qu’il se range aisément dans un tiroir ou une armoire de cuisine, mais avec ses trois couleurs résolument contemporaines, noir, gris et pervenche, il est assez stylé pour être placé bien en vue sur le comptoir !

En solo, en duo ou en famille

Le Ninja Crispi vient avec deux formats de récipients de cuisson en verre trempé TempWareMD, assurant une cuisson saine et non toxique. Vous planifiez une soirée, seule ou en amoureux, devant votre série télé préférée ? Le contenant de 1,4 litre suffira pour concocter un repas savoureux, comme ce saumon en croûte de dijon. Le temps est si précieux, pourquoi s’enfermer dans la cuisine pendant des heures ? Vous avez tellement mieux à faire.



Vous recevez la petite famille pour un dîner décontracté ? Toute la maisonnée se régalera de cette poitrine de porc rôtie digne d’un grand chef, que vous cuisinerez en utilisant plutôt le récipient de 3,8 litres.



Et comme presque tout se prépare dans le même bol, vous pouvez dire adieu au bordel dans la cuisine et à la fastidieuse corvée de vaisselle. Imaginez, vous pouvez même servir le repas dans le bol où il a été préparé et cuit ! De plus, les récipients de cuisson en verre TempWareMD ainsi que leurs couvercles étanches peuvent être mis sans crainte au lave-vaisselle.



Vous avez des restes ? Les bols du Ninja Crispi se rangent aisément au réfrigérateur. Et comme ils sont transparents, la nourriture qu’ils contiennent demeure bien visible. Fini les innombrables plats de plastique oubliés au fond du frigo… avec leur contenu mystérieux !



Petit plus : le verre trempé TempWareMD résiste parfaitement aux changements de température. Adieu, chocs thermiques !

PUBLICITÉ

Quatre fonctions pratiques

D’une grande polyvalence, le Ninja Crispi propose quatre modes de cuisson adaptés à vos envies du moment, qui en font un appareil de cuisson unique et si simple à utiliser. À noter, toutes les recettes qui peuvent être préparées dans une friteuse à air chaud de grand format peuvent être adaptées au Ninja Crispi. Il suffit de choisir le mode de cuisson correspondant à la température précisée dans la recette.



Le « Crousti-Max », par exemple, confère aux frites et au poulet pané une appétissante couleur dorée et une croustillance ultime. Toujours santé, car préparés avec un soupçon d’huile, les poissons et les légumes variés seront cuits à la perfection grâce au mode « Cuisson croustillante ». Le mode « Cuire », de son côté, invite à la fête puisqu’il permet de préparer des gâteaux, des brownies ou des pommes cuites en un tournemain. Vous avez des restes qui ont perdu un peu de leur personnalité ? Hop ! Un bref passage dans la Ninja Crispi en mode « Recroustiller » suffit à leur redonner leur texture initiale !



Quatre fonction, quatre modes de cuisson, mais toujours avec le bon goût au rendez-vous, pour des repas sains et non toxiques !



Pour découvrir de succulentes recettes et en savoir plus sur le Ninja Crispi, c’est par ici.