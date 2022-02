Nouveauté pour le soin de notre peau : le Rénergie H.C.F. Triple Sérum de Lancôme

Plus les années passent, plus notre emploi du temps semble chargé, au point où il devient même difficile de s’offrir un simple rituel de soins de la peau. Et au plus fort de l’hiver, on a l’impression que toute l’hydratation du monde ne saurait combattre la rudesse du climat et les signes de vieillissement : la peau perd de sa fermeté, les rides et les taches brunes apparaissent. De quoi se lancer à la recherche le graal de soins de la peau et l’anti-âge. Pour nous aider dans cette quête, nous avons demandé à deux femmes de tester le nouveau soin Rénergie H.C.F Triple Sérum de Lancôme. Leur mission : évaluer la performance de sa formule scientifique régénératrice, présentée sous la forme d’un produit anti-âge à triple action dans un contenant à l’allure futuriste.

Julie du Page

Mon histoire avec Lancôme ne date pas d’hier puisqu’elle est intimement liée à mes souvenirs de petite fille. Combien de fois ai-je observé la routine beauté et maquillage de ma mère qui utilisait déjà Lancôme à l’époque ? Je me souviens particulièrement de sa crème teintée « Bienfait du Matin » et de son odeur divine.

Et comme souvent on pose les mêmes gestes que sa maman, Lancôme a accompagné mes premières routines beauté d’adolescente. La tradition se poursuit encore avec ma fille Billie !

J’ai été flattée et ravie lorsque l’été dernier l’équipe de Lancôme Canada m’a proposé de me joindre à elle en tant qu’ambassadrice. « Il n’y a pas de hasard… », me suis-je dit. Et en plus, j’adore tester des produits de beauté et de maquillage !

Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j’ai un rythme de vie assez effréné. Je suis actrice, animatrice, chroniqueuse en plus d’être la maman comblée de deux ados. J’ai aussi un chien avec lequel je marche trois fois par jour, beau temps, mauvais temps.

Mon horaire n’est jamais le même puisque certains jours je suis en mode écriture et d’autres, en tournage. J’essaie aussi de mettre à mon horaire des séances de sport le plus souvent possible. Seul dénominateur commun de mes journées : je me lève aux aurores et je ne dors jamais assez !

Il y a des moments où ce manque de sommeil se reflète vraiment sur ma peau. Elle devient alors plus sèche, sensible et elle manque de tonus, de fermeté et d’éclat.

J’aime prendre soin de ma peau, mais il faut que ça soit rapide, efficace et que les résultats soient au rendez-vous.

Depuis décembre, j’utilise le Rénergie Triple Sérum de Lancôme. Trois ingrédients actifs super puissants pour une triple action.

Une nouvelle génération d’acide hyaluronique vient apporter de la fermeté et de l’hydratation, en plus de repulper l’épiderme. Ce que j’adore. Comment se passer de cet ingrédient après 40 ans ?

Le duo vitamine C + niacinamide est efficace pour l’éclat du teint et les taches brunes dont on se passerait volontiers, mais qui malheureusement apparaissent avec le temps.

Finalement, l’acide férulique, un super antioxydant protecteur qui réduit les signes de vieillissement.

Chaque ingrédient est protégé dans des compartiments séparés à l’abri de l’air, des impuretés et de la lumière intense, ce qui permet une plus grande stabilité et performance des composants. Ils ne fusionnent qu’au moment de l’utilisation, c’est-à-dire quand on appuie sur la pompe. Cette technologie anti-âge est assez révolutionnaire !

J’applique Rénergie Triple Sérum matin et soir avant de mettre ma crème de jour ou de nuit. Une pompe ou deux suffisent largement. Les trois éléments s’unissent et forment une triple dose rapidement absorbée par la peau. L’une a une texture crémeuse, l’autre est une émulsion légère et la troisième se présente sous forme d’un gel. J’en profite pour masser mon visage quelques secondes.

Avec les grands froids de l’hiver, il m’arrive de superposer Rénergie Triple Sérum au Sérum Advanced Génifique pour bénéficier d’encore plus d’hydratation.

Suis-je satisfaite ? Oui, absolument et pour différentes raisons. Les résultats ont été visibles rapidement, ce qui est important pour moi. Ma peau est plus lisse, bien hydratée, nourrie et repulpée. Mon teint est lumineux et plus uniforme, même après une courte nuit de sommeil ! Mes rides, ridules ainsi que les petites taches brunes que j’ai sur la joue gauche se sont beaucoup atténuées.

Rénergie Triple Sérum convient à tous les types de peaux, même les plus sensibles, comme la mienne. Et si comme moi vous aimez l’idée d’un soin aux multiples avantages en une seule étape, il y a de grandes chances que ça vous plaise aussi !

Amal Amamou

Comment est-ce possible que je me regarde chaque jour dans le miroir sans me voir réellement ? Sans remarquer ces fines lignes qui se dessinent lentement mais sûrement sur mon front ? Ou ces petites taches qui viennent s’installer l’une après l’autre sans permission ? Ça vous arrive, vous aussi, de vous regarder sans vous voir ?

Dans ma tête, je me dis : « Je suis encore jeune, je n’ai pas à me préoccuper de ma peau. » Je me suis laissée emporter par cette croyance au point de négliger de mettre de la crème solaire sous le soleil brûlant du Sud. Moi qui passe neuf heures par jour devant un écran et qui oublie tout le temps de boire de l’eau !

Mon corps n’a pas tardé à me le faire remarquer : peau déshydratée, taches brunes, ridules. Il n’en fallait pas plus pour que je décide de prendre soin de ma peau et de ma santé.

J’ai fait appel aux services d’un entraîneur personnel, j’ai réduit de beaucoup ma consommation de sucre et j’ai commencé à boire plus d’eau. Pour couronner le tout, j’utilise depuis quelques semaines le nouveau Rénergie Triple Sérum de Lancôme.

Parlons d’abord de l’emballage. J’ai un gros coup de cœur pour le flacon métallique, qui est divisé en trois compartiments. Les trois ingrédients actifs, à l’abri des impuretés, gardent leurs propriétés car ils ne sont mélangés qu’au moment de l’utilisation. Un seul coup de pompe et hop !

Et quelle texture ! Le mélange des trois formules – sous forme de crème, d’émulsion et de gel – pénètre bien, laissant la peau douce et lumineuse avec un léger parfum très agréable.

C’est bien beau tout ça, mais le plus important reste l’efficacité. L’acide hyaluronique a un grand pouvoir hydratant. Cette molécule attire l’eau et agit comme une éponge. La vitamine C, puissant antioxydant, combat les dommages causés par les radicaux libres. Quant à la niacinamide (ou vitamine B3), elle réduit l’hyperpigmentation, améliore la texture de la peau et illumine le teint. Enfin, l’acide férulique lutte contre l’oxydation des cellules responsables des rides et ridules.

Alors, mon verdict ?

Perso, j’adore ce sérum ! En raison de mon rythme de vie effréné, je préfère utiliser un produit tout-en-un. Le Rénergie Triple Sérum de Lancôme apporte plusieurs bienfaits. Super nourrissant, il peut s’utiliser matin et soir.

Dès la première utilisation, j’ai constaté que ma peau était bien hydratée et repulpée. Je n’ai même pas eu besoin d’appliquer une crème hydratante par-dessus. La semaine suivante, à mon grand étonnement, les ridules de mon front étaient estompées. Je continuerai à appliquer ce sérum puisqu’une étude clinique a prouvé qu’après huit semaines d’utilisation, il atténue visiblement le relâchement cutané, les rides et les taches.

Vous vous préoccupez de la perte de fermeté du visage, des taches brunes et des rides ? Je vous recommande le Rénergie Triple Sérum de Lancôme.

Un petit conseil, n’oubliez pas d’en appliquer aussi sur votre cou !