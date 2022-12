Les idées cadeaux de Mitsou pour Noël

Produits de soins, articles déco et bien-être, appareils électroniques… Voici les meilleures trouvailles de Mitsou chez Pharmaprix, de quoi satisfaire les plus difficiles sur sa liste !

Pour un temps des Fêtes réussi, il faut savoir se simplifier la vie. L’idéal : mettre la main sur tous les indispensables dans un seul lieu. C’est pourquoi Mitsou conseille de faire un tour chez Pharmaprix, qui propose des centaines de cadeaux remarquables sous un même toit. « Du maquillage aux accessoires pour la maison en passant par les articles technos, on y trouve quelque chose pour tout le monde. J’aime particulièrement la vaste sélection de produits de beauté, toujours au goût du jour », affirme l’inspirante et influente animatrice et entrepreneure.

De plus, magasiner chez Pharmaprix permet de se faire plaisir tout en faisant plaisir aux autres, puisque la plupart des achats donnent droit à des points PC Optimum, qui pourront être échangés contre d’autres articles dont on a besoin. De chouettes cadeaux pour ceux qu’on aime, et de belles récompenses pour soi, on ne demande pas mieux !

En panne d’inspiration ? On ne se trompe jamais avec une carte-cadeau, surtout si on est à la dernière minute ! Il ne reste qu’à choisir parmi le riche éventail de marques offert en succursale. « Les magasins Pharmaprix sont ouverts toute la journée et il y en a partout au Québec. C’est tellement pratique ! » souligne Mitsou. Et le site web est toujours disponible pour faciliter vos achats de Noël encore plus.

Voyons quels trésors elle nous suggère pour un Noël sensationnel.

On peut enfin retrouver ses clés, son portefeuille ou tout ce qu’on a tendance à égarer grâce à ces quatre dispositifs de suivi Bluetooth AirTag d’Apple !

Il suffit de fixer l’une de ces petites pastilles à ses effets personnels pour être capable de les repérer en tout temps, même au fond de son sac à dos ! Les traqueurs AirTag sont simples à activer, visibles sur l’application Localiser (Find My), et ils émettent un bip pour faciliter leur positionnement. De plus, ils résistent à l’eau et à la poussière.

La Collection Mini Mist de Mario Badescu, 15 $

Des incontournables à offrir… ou à garder pour soi. Le Mini Kit Brume de Mario Badescu comprend cinq vaporisateurs pour le visage : au concombre, à l’eau de rose, à la lavande, à l’eau de coco, et à la fleur d’oranger.

Tonifiantes et délicatement parfumées, ces brumes rafraîchissent, hydratent et ravivent la peau terne et fatiguée.

Une brosse à dents rechargeable qui aide à garder le sourire. Légère, compacte et rangée dans un étui pratique pour les déplacements, elle se glisse partout, pour un brossage discret à n’importe quel moment de la journée.

La Philips One est performante malgré sa petite taille et elle nettoie en profondeur grâce à ses soies profilées parcourues de microvibrations. Elle est dotée d’un chargeur USB et d’une minuterie de deux minutes, la durée de brossage que recommandent les dentistes.

Le cadeau idéal pour les adeptes de soins de la peau que l’on veut gâter ! Ce coffret comprend un flacon plein format du populaire Sérum anti-âge quotidien Prevage 2.0, qui recèle désormais quatre fois plus d’antioxydants pour lutter contre les signes du vieillissement.

Il inclut également le Sérum contour des yeux anti-âge, qui cible les cernes et réduit l’apparence des ridules, ainsi que le Booster rénovateur de peau Superstart, riche en probiotiques, qui aide à restaurer l’épiderme.

Un quatrième produit, le Nettoyant anti-âge activateur de soin, nettoie la peau sans l’assécher, ce qui permet une absorption optimale des sérums de ce luxueux ensemble-cadeau.

Bougie classique Bouleau et pin de Nest Fragrances, 62 $

Cette élégante bougie parfumée permet de recréer l’arôme d’une forêt hivernale grâce à ses notes ambrées de pin blanc, de sapin baumier et de bouleau. Sa cire de qualité brûle uniformément, et son parfum emplit la pièce pendant des heures. Irrésistible !

