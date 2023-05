Tout ce qu’il faut savoir sur ces 4 ingrédients de soins pour la peau qui mettent en valeur le pouvoir de la nature canadienne

Créé pour

Nous sommes toujours à l’affût de produits de soins qui donnent les résultats espérés et qui nous font sentir bien dans notre peau. Nous souhaitons voir s’estomper les ridules et les rides, apparaître une peau plus lisse, un teint plus lumineux et uniforme. Nous voulons aussi connaître la composition des produits que nous appliquons sur notre visage, et comprendre de quelle façon ils agissent. Et mieux encore, nous aimerions que ces ingrédients proviennent de la nature qui nous entoure. Est-ce trop demander ?

La gamme de soins nouvelle génération Age Control Supreme Sublime Advanced de Watier comble toutes ces attentes à la fois. La crème de jour et la crème de jour légère qui la composent sont maintenant formulées à partir d’ingrédients qui mettent en valeur la nature canadienne et qui offrent une protection antioxydante accrue. Leurs effets antiâges recherchés sont observables plus rapidement que jamais. Une récente étude clinique a démontré un effet antiride et lissant significatif après seulement 28 jours d’utilisation*.

Ces crèmes nouvelle génération ont été créées tout spécialement à l’intention des femmes canadiennes. Notre climat rigoureux, ajouté aux autres facteurs de stress de tous les jours, affecte notre peau plus que nous le pensons. C’est pourquoi Watier a ajouté à cette gamme des niveaux supplémentaires de protection et d’antioxydants.

Les propriétés antiâges de base sont toujours présentes, comme la réduction de l’apparence des rides et des ridules, l’uniformité et l’éclat du teint, l’hydratation et l’effet repulpant. Cependant, le bouclier antioxydant a été enrichi pour le rendre plus puissant. Watier a également voulu mettre en valeur le pouvoir de la nature canadienne. L’utilisation de ces ingrédients canadiens distinctifs est un pas de plus pour établir Watier comme une marque de chez nous.

Que vous désiriez offrir le cadeau parfait à une personne que vous chérissez, ou que vous recherchiez pour vous-même un produit qui vous fera sentir plus forte et fière de votre peau, la gamme nouvelle génération Age Control Supreme Sublime Advanced de Watier a ce qu’il vous faut. Découvrez le détail de ses ingrédients vedettes et comment ils peuvent vous aider à obtenir une peau plus résistante et en santé.

* Étude clinique • Age Control Supreme Sublime Advanced Crème jour • 31 femmes • 28 jours

Thé du Labrador +

Extrait des feuilles de l’arbuste indigène, l’ingrédient vedette de la gamme de soins Age Control Supreme Sublime Advanced de Watier est reconnu pour sa capacité à défier les signes du vieillissement de la peau et pour l’efficacité avec laquelle il en préserve l’apparence jeune et saine. Cet antioxydant puissant aide la peau à conserver son élasticité et sa tonicité, ce qui contribue efficacement à réduire l’apparence des ridules et des rides. Le thé du Labrador contenu dans la gamme de produits nouvelle génération est maintenant encapsulé, ce en qui assure une meilleure pénétration et une meilleure diffusion dans l’épiderme. Les résultats s’avèrent ainsi plus rapides et plus visibles, que l’on applique la crème de jour ou la crème de jour légère.

Biopeptides naturels de canneberge

Ces molécules sont présentes dans les deux formulations de la crème Age Control Supreme Sublime Advanced. Apaiser, hydrater et revitaliser les peaux ternes : les biopeptides naturels de canneberge font tout cela. En fait, leurs importantes propriétés antiâges, qui leur confèrent une action plus rapide que celle du rétinol (oui, vraiment !), permettent à la crème de s’attaquer aux rides et au manque d’éclat sans causer la moindre irritation. Ce n’est pas pour rien que l’on qualifie la canneberge de superaliment !

Champignon chaga boréal

C’est un fait connu qu’une barrière cutanée forte est cruciale pour avoir une peau en santé, et c’est pourquoi le champignon chaga boréal, un antioxydant plus puissant que la vitamine C, est un ingrédient clé de la gamme Age Control Supreme Sublime Advanced de Watier. Il renforce la fonction de barrière protectrice de l’épiderme et améliore son élasticité et son uniformité. Son extrait est riche en polyphénols, qui aident visiblement à rajeunir la peau. Mieux encore, le champignon chaga boréal utilisé dans les produits Watier est récolté de manière responsable et durable.

Pin blanc boréal

Les propriétés antioxydantes uniques du pin blanc boréal lui permettent de cibler les principaux défis de la peau. Cet ingrédient de choix aide à réduire l’apparence des taches pigmentaires, uniformise et illumine visiblement le teint.

