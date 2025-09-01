/
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN VOYAGE POUR 2 PERSONNES AU CLUB MED MICHÈS PLAYA ESMERALDA EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Voyages et escapades

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN VOYAGE POUR 2 PERSONNES AU CLUB MED MICHÈS PLAYA ESMERALDA EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Club Med souligne ses 75 ans, ainsi que les 65 ans de Châtelaine, en offrant à une lectrice chanceuse un voyage d’une semaine pour deux personnes en République dominicaine.

Une de nos journalistes s’est «sacrifiée» pour aller tester les luxueuses installations de Michès, afin de vous en donner un bon aperçu

Pour participer, remplissez le formulaire ci-dessous et abonnez-vous aux infolettres de Châtelaine en cliquant la case à cet effet.

Une seule participation par personne, s'il vous plaît. Les doublons seront supprimés avant le tirage au sort. Veuillez noter que seules les personnes qui résident au Canada peuvent gagner des aliments ou des compléments alimentaires, puisqu'il nous est impossible de poster ces prix dans un autre pays.

Conditions: • Le voyage doit avoir lieu avant le 26 juin 2026. Les semaines de Noël, du Nouvel An, de Pâques et de la relâche scolaire printanière sont exclues. • Les réservations seront acceptées en fonction du tableau des disponibilités des enchères et ne pourront être confirmées que 90 jours avant le départ. • Le prix de ce concours ne peut être jumelé avec d'autres promotions. • Les conditions de séjour sont celles décrites dans la brochure Club Med Canada en vigueur au moment du voyage. • Aucun surclassement ne sera accordé sous quelque condition que ce soit (même financière). • Ce prix n'est pas transférable, et il ne peut être ni prolongé ni échangé contre de l'argent. Si le voyage est annulé, pour quelque raison que ce soit, le prix sera considéré comme perdu.