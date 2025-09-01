Séjour «éco-chic» au Club Med Michès Playa Esmeralda 

Les préjugés ont la vie dure: avant mon voyage, le nom Club Med m’évoquait surtout musique forte et «gentils organisateurs» (G.O.) à l’enthousiasme survolté. J’y ai plutôt trouvé un cadre propice au ressourcement et un luxe inattendu.

Oh, les occasions de s’amuser ne manquent pas! En témoigne l’application mobile dédiée, qui permet de choisir parmi une multitude d’activités accessibles aux clients du forfait tout-inclus, dont les cours de planche à aile portante (wingfoil en anglais), le prêt de kayaks et de planches à pagaie, ou les nombreux terrains de tennis et de pickleball, où l’équipement est fourni.

Les fameux G.O., eux, sont bien présents, mais pas du tout envahissants. Avenants et chaleureux, ils s'enquièrent de vos besoins, sans trop insister. L'amabilité de tout le personnel m’a conquise. «Notre personnel compte 80% d’employés originaires de la République dominicaine», souligne d’ailleurs Vincent Giraud, directeur général des ventes de Club Med Canada et Amérique du Nord.

Outre un bruyant cours de danse latine matinal et quelques fêtes en soirée, l’ambiance m’a quant à elle parut plutôt zen. Les événements festifs ne sont pas votre tasse de thé? N’ayez crainte, les endroits où relaxer ne manquent pas.

Si les chambres sont d’un grand confort (ma suite avait même une piscine privée!), l’offre d’excursions et l’abondance de magnifiques endroits où se prélasser soir et matin m’ont vite convaincue de sortir de ma tanière. Le site offre un harmonieux équilibre entre les zones calmes pour les adultes et les endroits familiaux, sans jamais se dénaturer. Le décor est de bon goût, nullement clinquant. Même les zones pour enfants – plutôt en retrait comme les terrains sportifs – se marient dans ce décor où trône une végétation toute locale.

Mais ce qui m’a particulièrement plu, c’est le souci environnemental qui se manifeste de différentes manières sur le site et qui adoucit l’empreinte écologique du séjour. Le complexe hôtelier, constitué de plusieurs petits bâtiments, est une destination de tourisme certifiée Green Globe et il a obtenu la certification internationale de construction durable BREEAM, m’a expliqué Vincent Giraud.

Afin de diminuer son empreinte carbone et limiter son impact sur la nature et les communautés locales, Club Med a introduit dans ses hôtels diverses mesures, du compostage à l’économie d’énergie, en passant par la purification de l’eau. «Au Club Med Charlevoix, par exemple, on a défriché seulement 10% du territoire où nous aurions légalement pu couper des arbres», illustre Carolyne Doyon, présidente-directrice générale du secteur de l’Amérique du Nord et des Caraïbes. Michès a été construit dans ce même esprit, assure d’ailleurs cette Québécoise. Par exemple, un partenariat avec la fondation ProTortuga permet de contribuer à la protection des tortues de mer, dont les œufs sont récupérés dans la région et amenés sur le site hôtelier, où ils sont protégés jusqu’à leur éclosion.

Suivez-moi, la visite de ce paradis commence maintenant!

Parfait pour les gropes d'amies

Les options offertes permettent de s’amuser ensemble ou individuellement, sans craindre de se séparer à l’occasion. Que vous souhaitiez relaxer sur la plage, pratiquer vos longueurs dans la piscine principale, passer au gym, vous essayer au trapèze volant, tester vos aptitudes en tir à l’arc, faire la fête le soir venu, ou un peu tout ça, chacune y trouvera son bonheur.

Photo: Gracieuseté Club Med Michès Playa Esmeralda

Mon coup de coeur

La piscine zen dont l’eau – émeraude – est filtrée naturellement par la végétation aquatique en amont. Son décor est apaisant et les bassins qui l’entourent sont peuplés de poissons (on y voit même des tortues à l’occasion, m’a dit un G.O.). C’est un endroit, réservé aux adultes, au charme unique.

Photo: Gracieuseté Club Med Michès Playa Esmeralda

Les excursions

C’est bien beau, la plage et la piscine, mais vient un moment où l’envie de prendre le large se fait sentir. L’hôtel offre une dizaine d’excursions payantes, dont celle d’une journée au parc national Los Haitises (à partir d’environ 300$ par personne), que je recommande. Après environ 1h de route, bercés par les explications et anecdotes d’un guide local polyglotte dans un bus si confortable que j’en oubliais presque les dos d’âne parsemant la route, je suis montée à bord d’un bateau à moteur pour une quinzaine de minutes en mer. À destination, j’ai pu visiter des grottes, facilement accessibles à pied, où se cachent les dessins et sculptures millénaires du fascinant peuple taïno au destin tragique. Ces autochtones des Antilles ont pour la plupart périt de maladies transmises par des colons européens et du travail forcé.

Photos: Amélie Cléroux

J’ai adoré observer les paysages côtiers bordés de mangroves et contourner en bateau des îles luxuriantes qui évoquent un peu le sud de la Thaïlande pour les uns et le Parc Jurassique pour les autres. Le départ prévu tôt en matinée permet de devancer les groupes des autres hôtels aussi venus profiter des sites touristiques. Mon expérience condensée ne comprenait pas de repas, mais celles des clients réguliers inclut un dîner dominicain typique.

Photos: Amélie Cléroux

Parmi les autres excursions offertes figurent la visite d’une plantation de cacao biologique, des croisières, une balade de trois heures en «quatre-roues» et, de fin janvier à mars, une sortie d’observation des baleines à bosse en migration qui fuient le froid du Canada… comme vous!

Les chambres

En entrant dans la suite qui m’avait été réservée, ma première réflexion a été que j’avais envie d’y rester cloîtrée tout le reste de mon court séjour. Il faut dire qu’on m’a installée dans une magnifique suite supérieure du secteur Archipelago, réservé aux adultes. J’avais à ma portée une terrasse de rêve avec un accès direct à la plage et une piscine privée sublimée la nuit tombée par l’éclairage tamisé. Par ailleurs, j’ai tout autant aimé faire un peu de brasse le matin et le soir que prendre ma douche à l’extérieur dans un coin aménagée à l’abri de tout regard. Quel bonheur!

Photo: Amélie Cléroux

Cela dit, toutes les chambres – même plus conventionnelles – sont spacieuses et décorées avec goût en fonction de la thématique du secteur, comme Paradis Caribéen et Jungle Émeraude. Elles sont aussi dotées de thermostats intelligents qui permettent de moduler aisément la température et l’intensité du ventilateur. Ces appareils détectent aussi les mouvements des occupants, mentionne Carolyne Doyon: «Pendant votre absence, l’air climatisé s’abaisse». Une gestion écoresponsable de l’énergie que vous ne remarquerez même pas à votre retour!

Chambre Deluxe – Vue Jardin – du secteur Paradis Caribéen (à gauche) et Oasis Zen, Chambre Deluxe du secteur Jungle Émeraude (à droite). Photos tirées du site web de Club Med.

Autre petit détail écolo qui m’a plu: dans les chambres, l’eau potable est distribuée à l’aide de bouteilles de verre réutilisables. L’hôtel possède sa propre mini-usine d’épuration des eaux, qui fournit non seulement les chambres, mais aussi les cuisines.

La détente

Le Club Med Spa par Cinq Mondes offre des massages et des soins, qu’il est possible de regrouper en forfait pour y passer quelques heures. Mon massage de 50 minutes minutes m’a permis de relaxer après ma journée d’excursion. J’ai aimé les mouvements fluides avec les avant-bras. Bien qu’il était difficile de communiquer avec la personne qui me prodiguait le soin, qui ne parlait qu’espagnol, je l’ai sentie attentive à mes réactions, par exemple à mes tensions aux dos et à ma sensibilité aux cuisses. Comptez environ 145$ pour une exfoliation corporelle, au moins 160$ pour un facial et autour de 220$ pour un massage de 50 minutes (en fonction du taux de change au moment de votre visite), choisi parmi quelques spécialités.

Un passage au circuit thermal du spa, qui comprend un hammam et trois piscines – eau tempérée, chaude et froide (pas glacée comme je l’aurais espéré, mais rafraîchissante) – est inclus dans le prix du soin ou du massage.

Photos: Amélie Cléroux

Pour vous ressourcer, tout en profitant des inclusions de votre forfait, je vous conseille d’aller faire un tour au magnifique palapa de yoga, une structure en bois avec un toit de jute, situé en hauteur dans une jungle luxuriante où circule une agréable brise. Jamais vous n’aurez autant aimé faire la posture du chien tête en bas. Plusieurs types de cours de yoga y sont offerts.

Quoi manger?

Les clients ont accès à un joli café offrant boissons chaudes ou glacées, viennoiries et wraps, ainsi qu’à trois restaurants (seul le Coal & Copper a un menu payant). En bord de mer, le Coco Plum, prépare notamment des viandes et des fruits de mer grillés, jusqu’à tard en soirée. Allez-y, ne serait-ce que pour son décor magnifique et ses cocktails avec ou sans alcool.

Photos: Amélie Cléroux

Le restaurant principal, le Cayuco, sert trois repas par jour, dans des stations offrant différentes spécialités culinaires qui varient d’un soir à l’autre, comme des plats d’inspiration locale, des pâtes aux fruits de mer ou des sushis. Les buffets traditionnels ont disparu de tous les Club Med depuis la pandémie de Covid-19. Les stations qui les ont remplacés préparent des portions individuelles, ce qui permet notamment de limiter le gaspillage alimentaire, explique Carolyne Doyon. «On a aussi déployé des outils pour constater, chaque soir, ce qu’on jette, et en quelle quantité», affirme-t-elle. Ainsi, la quantité de nourriture à préparer est continuellement ajustée pour éviter les pertes.

Photo: Gracieuseté Maud Delaflotte / Club Med.

Quelques événements spéciaux pendant la semaine, comme un barbecue sur la plage, complètent le menu.

J’ai toujours bien mangé, de la rafraîchissante gaspacho à la pastèque au savoureux met d’inspiration local à base de riz et de haricots, en passant par le déjeuner à la mexicaine. Les fruits – un incontournable des contrées chaudes – étaient frais et abondants.

Le Club Med est ouvert toute l’année, mais la saison sèche, qui s’étend de décembre à avril en République dominicaine, est idéale pour le visiter. Pendant mon séjour au début du mois de juin, la température était très chaude (celle de la mer aussi!), et les précipitations – en fin d’après-midi –, de courte durée. La saison des ouragans va de la mi-mai à la fin du mois de novembre, selon le gouvernement du Canada. Cela dit, le risque de passage d’un ouragan ou d’une tempête tropicale est le plus élevé entre août et octobre.

De l’aéroport de Punta Cana (PUJ), le transfert en véhicule prend environ 1h30. De Montréal, dont le vol est de 4h30, comptez donc plus ou moins 6 heures de transport. C’est que Michès Playa Esmeralda, situé aux limites de la baie de Samana au nord-ouest de Punta Cana, se trouve en retrait des centres urbains. Tellement qu’une grande route a dû être planifiée et construite – en partenariat avec le gouvernement dominicain – pour que le complexe hôtelier puisse être bâti.

