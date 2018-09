10 alcools de pomme et de poire

Vive le houblon… libre!

L’entreprise Union Libre, à Dunham, s’est fait connaître il y a quelques années grâce à un produit novateur et unique: le cidre de feu. Elle a depuis un nouveau propriétaire et a bonifié son offre avec, entre autres, ce cidre aromatisé au houblon. Le mariage est réussi. Au nez, c’est le houblon qui s’exprime avec des arômes végétaux. Tandis qu’en bouche, c’est le côté floral et fruité de la pomme qui enrobe les papilles. C’est peu amer et surtout, très rafraîchissant. La jolie bouteille de 500 ml est parfaite pour un pique-nique au verger.

Union libre, cidre houblonné, 500 ml, 6,99 $ 6,5 %