À la recherche d’une collation ? En voici une !

Framboises, fraises, noix de coco et ananas, bananes et fraises, cerises, raisins Concord… On les aime toutes, les saveurs des nouvelles barres Fruits et avoine Go Pure, de Leclerc. Sucrées surtout avec des pommes déshydratées et de la pâte de dattes, elles sont rassasiantes et énergisantes à souhait. Leur goût fruité intense se rapproche étonnamment de celui du vrai fruit.

De petit format (28 g chacune), les barres Go Pure viennent dans un emballage individuel pratique qui permet de les transporter facilement dans la poche d’un short ou dans le fond d’un sac à main, par exemple. Autre avantage, et pas le moindre : en période de canicule ou lors de la pratique d’activités sportives, elles ne fondent pas dans les mains comme les barres contenant du chocolat. Bref, pas besoin de passer sous la douche après en avoir mangé une…

Ces nouvelles barres aux fruits s’inscrivent bien dans la longue lignée des produits créés et mis en marché par Leclerc depuis 1905. Après tout, leur tout premier biscuit était à la gelée de fruits…

De 2,99$ à 3,29$ la boîte de 5 barres. Dans la plupart des supermarchés.