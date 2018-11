Affogato aux poires, un délice signé Annie Ferland

Préparation: 15 minutes

Cuisson: 10 minutes (au besoin)

Donne 4 portions

Ingrédients

2 poires bien mûres, tranchées et le coeur retiré

1 boule de yogourt glacé à la vanille ou glace végane (au choix)

1 café espresso, très chaud

Préparation

Dans une tasse ou dans une coupe en verre, déposer une boule de yogourt glacé et des tranches de poire. Y verser le café chaud et servir.

NOTE:

Si vos poires ne sont pas parfaitement mûres, il est préférable de les faire caraméliser pour leur donner une meilleure saveur. Dans une grande poêle antiadhésive, faire chauffer 60 ml (4 c. à soupe) de miel avec 60 ml (4 c. à soupe) de beurre de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que le miel caramélise. Ajouter les poires et poursuivre la cuisson à feu moyen à élevé pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que les poires soient tendres.

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.