Bark de pomme grenade au chocolat noir

Préparation: 10 minutes

Réfrigération: 60 minutes

Rendement: 25 morceaux d’environ 30 g

Ingrédients

500 g (3 tasses) de chocolat noir de bonne qualité, haché grossièrement

Les arilles (les grains) de 1 pomme grenade, épongés avec un papier absorbant

Préparation

Tapisser une plaque à biscuit d’environ 10 po x 14 po d’une feuille de papier sulfurisé ou d’un tapis de silicone. Au bain-marie ou au four à micro-ondes, faire fondre le chocolat. Incorporer la moitié des arilles et mélanger délicatement. À l’aide d’une spatule coudée, répartir le chocolat uniformément sur la plaque à cuisson. Verser le reste des arilles sur la préparation au chocolat et presser pour les y enfoncer légèrement. Réfrigérer la préparation 1 heure ou jusqu’à ce que le chocolat soit dur. Casser des morceaux de la taille désirée. Se conserve 2 jours au réfrigérateur, dans un contenant hermétique.

***

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.