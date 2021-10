Cuisine : nouveautés et trouvailles gourmandes

Épicerie ambulante

Dans la région de Brome-Missisquoi, dans les Cantons-de-l’Est, manger « local » n’a jamais été aussi facile. Il suffit de contacter Le Marché de Charlotte pour prendre rendez-vous, et Clément Roques, un des deux cofondateurs, s’amène directement à la maison au volant de son camion débordant d’aliments frais. Et le choix est vaste : fruits et légumes, viandes, miel, farines, pains et autres produits gourmands. Ne reste plus qu’à faire ses emplettes. Cette épicerie ambulante s’approvisionne auprès d’une quarantaine de producteurs, pour la plupart établis dans un rayon de 25 km de Cowansville, chef-lieu de la région. On fait difficilement plus local !

Le marché de Charlotte, sur Facebook

Le retour d’un mal-aimé

Il n’a ni l’éclat d’une tomate bien mûre ni le charme discret du petit pois. Pourtant, le panais mérite notre attention. Car ce légume-racine est fort savoureux, son goût sucré rappelant à la fois le céleri et l’anis. En prime, il est faible en calories et riche en fibres et en vitamines. À l’épicerie, on le choisira bien lisse et de petite taille, car sa texture sera moins fibreuse. Et en cuisine, alors là, on a le choix. Cuits dans un bouillon de poulet avec des pommes de terre, des pommes et des épices, les panais se transforment en potage express. Bouillis, ils remplacent à merveille la sempiternelle purée de pommes de terre – on n’a qu’à les rehausser de beurre, de crème sure et de muscade. Coupés en juliennes, enrobés de miel et de cari puis passés au four, les voilà qui se prennent pour des frites haut de gamme ! Bon appétit !

S’attabler et colorier

Adeptes de mandalas et autres plaisirs du coloriage, l’heure est à la réjouissance ! BiMoo a conçu une nouvelle gamme d’« accessoires de cuisine » qui permettent de laisser libre cours à sa créativité… et de faire patienter les enfants à table : des nappes à colorier. L’entreprise de Québec en propose des dizaines de modèles, surtout éducatifs pour les petits et ludiques pour les adultes. En polyester certifié OEKO-Tex – sans produits nocifs pour la santé –, elles sont lavables à la machine. On peut donc les colorier plusieurs fois, à condition de le faire avec des marqueurs lavables, bien sûr.

Nappes Bimoo, de 34,95 $ à 45,95 $.