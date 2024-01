9 boissons sans alcool qui ne vous décevront pas

Cocktails

Harrington – Cocktails botaniques

Qu’est-ce que ça goûte le Québec ? Le Domaine Harrington, dans les Laurentides, nous en offre un bel aperçu avec ses trois nouveaux mocktails toniques infusés de saveurs boréales. Celui aux pommes et au mélilot, tout en douceur, révèle une agréable rondeur avec de subtiles notes de vanille, tandis que celui au concombre et au thé des bois donne un coup de frais instantané qui se ressent jusque dans le gosier, un peu comme l’alcool. Puis, finalement, celui à l’argousier et à la baie de genévrier n’est pas sans rappeler le gin tonic, avec une pointe d’acidité en plus. Sans sucre, sans édulcorant ni arômes artificiels, ils ont aussi en commun la gentiane, cette plante sauvage qui apporte la juste dose d’amertume, cueillie à même le domaine familial où ont été conçues les boissons. P.L.

13,99$ pour 4 canettes, 83,94$ pour 24 canettes de 355 ml – En vente dans de nombreuses épiceries fines

MamaShrub – Prêts à boire nouveau genre



Bon, d’accord. Du vinaigre de cidre de pomme dans un cocktail, ça peut faire sourciller. Mais il ne faut surtout pas lever le nez sur ces prêts à boire acidulés conçus par l’entreprise familiale montérégienne Alimentation Biodev avant d’y avoir goûté. Biologiques, 100 % naturels et peu caloriques (entre 35 à 50 calories par canette), ils sont étonnamment désaltérants sans être trop sucrés ni trop aigres. Quatre parfums aux saveurs franches : fraise et poivre rose (notre favori), gingembre et lime (plus classique), framboise et lavande (plus fruitée) ainsi que pamplemousse et eau de rose (surprenante). P.L.

2,99$, l’unité, 11,39$ pour 4 canettes, 31,19$ pour 12 canettes de 355 ml – En vente dans les épiceries et les dépanneurs

Barrfly – Mojito Fruit de la passion

Pour un petit cocktail sans alcool bien coloré aux saveurs surprenantes (dans le bon sens !), la gamme Barrfly est tout indiquée. Ce nouveau mojito imite subtilement la sensation d’un vrai cocktail. La marque compte aussi un gin tonic à saveur de fraise et rhubarbe, une margarita et une piña colada qui ont tous plus à nos testeurs. Un bon choix pour ceux et celles qui aiment les apéros sucrés et bien fruités. J.G.

2,99$ l’unité, 9,99$ pour 4 canettes de 355 ml – En vente chez IGA et Metro.

Özer – Infusions effervescentes

Chacune de ces boissons pétillantes à base d’infusions de fruits et de plantes a été pensée pour un moment précis: le mélange à l’orange et au ginseng, par exemple, fournit un peu de vitamine C le matin, alors que celui (caféiné) à la pêche et au yerba maté donne un coup de fouet à l’heure du lunch. Bien que ces « infuvescences » de l’entreprise saguenéenne Aquafjord n’imitent pas la sensation de l’alcool, elles peuvent très bien remplacer un cocktail à l’heure de l’apéro. Surtout, à notre avis, la formule de soirée à la cerise et à la camomille, avec son goût fruité bien présent. J.G.

12,99$ pour le «pack journalier» 4 canettes différentes de 355 ml, 39,99$ pour 12 canettes – En vente chez de nombreux détaillants et sur le site ozerinfusion.com

Bières

Libra – Bières «de micro» sans alcool

Qui a dit que la bière sans alcool n’avait pas de personnalité ? La microbrasserie Upstreet à l’Île-du-Prince-Édouard a voulu changer la donne en lançant sa branche sans alcool, Libra. Pari réussi, son offre compte aujourd’hui six créations houblonnées et désalcoolisées, dont une IPA juste assez amère aux notes de mangue, une stout (une rareté sur le marché!) légèrement onctueuse aux saveurs de café puis une surprenante cream ale à la lavande marquée par des notes herbacées et maltées étonnamment complexes. P.L.

3,45$ l’unité, 12,95$ pour 4 canettes de 355 ml – En vente dans quelques épiceries et épiceries fines, ou sur UpsideDrinks.ca

Site en anglais: drinklibra.ca

La Bitt à Tibi – bières à 0,5% d’alcool

Quelle belle surprise que cette lager et cette IPA désalcoolisées, qui sont à la fois agréables et abordables. Leurs saveurs franches rappellent celles de bières alcoolisées du même type, en plus léger. Un de nos testeurs s’est même inquiété de son haleine avant de prendre la route après avoir bu l’IPA: arriverait-il à convaincre un policier qu’il s’était contenté d’une seule «p’tite frette», et désalcoolisée en plus ? (Rassurez-vous, tout s’est bien passé !) J.G.

2,99$ l’unité, 11,99$ pour 6 canettes de 355 ml. – En vente chez IGA et Metro.

Alchimiste – bières à > 0.5 % d’alcool

Ces produits de la microbrasserie Alchimiste nous ont rappelé les belles journées d’été passées au bord de la piscine. L’entreprise de Joliette ajoute une blonde de type pilsner et une blanche de type Witbier à sa gamme de produits sans alcool, qui comptait déjà une IPA, une bière écossaise (de type scotch ale) et une bière sûre à la framboise. Les deux nouveautés, que nous avons pu tester, ont toute la fraîcheur et la légèreté pour se désaltérer en oubliant presque qu’il s’agit de versions sans alcool. J.G.

3,99$ l’unité. – En vente dans les épiceries et dépanneurs.

Bulles

Odd bird Rosé

Cette syrah du Languedoc-Roussillon est un vin mousseux rosé désalcoolisé bien pétillant, assez sec et plutôt convaincant. Ses délicates saveurs fruitées – baies, pomme verte – sont demeurées intactes, et tout aussi délicieuses, même 24h après l’ouverture de la bouteille. Une bonne idée pour celle qui hésite à trinquer alors qu’elle a prévu de rentrer à la maison en voiture, ou pour animer avec raffinement un shower sans que la future maman ne se sente laissée de côté. J.G.

24 $ la bouteille de 750 ml – En vente à la boutique Apéro à zéro et sur Aperoazero.ca.

Pétillant Pomme & rhubarbe sans alcool, Labonté de la pomme

Premier « faux champagne » que l’on offre aux enfants dans les grandes occasions, le cidre pétillant est souvent la seule option à laquelle on pense pour les convives qui veulent tenir une flûte comme les autres, mais sans boire de vin. Les trois versions de la ferme Labonté de la pomme, située à Oka, sont présentées dans d’élégantes bouteilles givrées qui leur donnent un petit côté adulte et raffiné. Dans la variété Pomme & rhubarbe, notre préférée, la saveur sucrée est contrebalancée par une agréable petite touche acidulée. De quoi faire tchin-tchin à l’heure de l’apéro ou accompagner le dessert… ou les deux ! J.G.

13,95$ la bouteille de 750 ml ou 162$ la caisse de 12 bouteilles, à la ferme ou sur le site Labontedelapomme.ca.