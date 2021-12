Cuisine : nouveautés et trouvailles gourmandes

Pince alors !

Voilà un cadeau du ciel pour les amateurs de homard: un resto où ce crustacé est roi les attend dans le Vieux-Montréal. Le bien nommé Pincette offre ses délices à base de homard 12 mois par année. Même plus besoin d’attendre la saison de la pêche. Plongé dans une ambiance on ne peut plus maritime – avec bouées, cordages de bateau et casiers à homard suspendus au plafond –, on peut y déguster la bête apprêtée soit en guédille, en club sandwich, en brochette, en poutine, en macaroni au fromage et, bien sûr, en entier. Pas fou du homard ? La carte contient amplement de produits de la mer pour nous mettre en appétit !

Pincette, Bar à homard, 94, rue Saint-Paul Est, Montréal. pincettemtl.com

Saintes huiles

Trois fabuleuses huiles fabriquées au Québec débarquent sur les étagères.

Oméga-9 en bouteille

L’huile du Pré rieur, de Saint-Jean-Port-Joli, est la toute première huile de tournesol oléique bio produite au Québec. Elle est richissime en oméga-9, un gras monoinsaturé dont les bienfaits ne sont plus à prouver. Son goût net et délicat vient du fait qu’elle n’a pas été désodorisée, un procédé qui neutralise la saveur de certaines huiles. Ici, on obtient donc le vrai bon goût de l’huile de tournesol.

Huile de tournesol oléique biologique, Le Pré rieur, 14,99 $, 750 ml

¡ Picante !

Leurs pizzas trônent déjà parmi les meilleures du Québec, leur huile est promise au même succès. Bien lisse et d’une belle couleur mandarine, l’huile piquante des pizzérias No 900 attaque les papilles sans complexe et donne une belle chaleur en bouche. On verse généreusement.

Huile piquante, No 900, 18 $, 500 ml

En direct du lac

Au nez, cette huile de cameline bio, riche en oméga-3, rappelle l’herbe fraîchement coupée. Au palais, ses notes assez costaudes de sésame et d’asperge volent la vedette. Produite par la Ferme Tournevent, au Lac-Saint-Jean, elle fera merveille dans les vinaigrettes.

Huile de cameline vierge biologique, Ferme Tournevent, 17 $, 500 ml

Plaisir sans fin

À Noël, que peut-on offrir à quelqu’un qui a déjà tout ? La question mérite réflexion… Pourquoi ne pas opter pour un abonnement à une boîte-cadeau, livrée à domicile chaque mois ? De nombreuses entreprises proposent ce genre de service. Parmi elles : Oatbox (granolas, gruaux, barres de céréales), Cheers (bières de microbrasseries québécoises), Petite boîte à vie (produits gourmands et de beauté), Barista (cafés) et Piko Peppers (sauces piquantes, condiments, confitures). Cette dernière option se commande à la pièce. De la joie en boîte, quoi !

Oatbox, à partir de 36 $/mois. oatbox.com

Cheers, à partir de 21 $/mois. boutiquecheers.com

Petite boîte à vie, 44 $/saison. petiteboiteavie.com

Barista, prix variable selon le café et la fréquence de livraison. cafebarista.ca

Piko peppers, 54 $ la boîte. microsauceriepikopeppers.com