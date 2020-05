Cuisine: nouveautés et trouvailles gourmandes

Chanvre en ville

Il ressemble au cannabis, sent le cannabis, mais… c’est du chanvre. Inutile de le fumer, donc, car il ne contient qu’une trace négligeable de THC. Les artisans à la tête d’Orijin le cultivent à Asbestos et à Trois-Pistoles, et le transforment en graines, en farine et en huile. On l’intègre aux muffins, desserts ou salades pour augmenter leur teneur en fibres, en oméga-3 et en oméga-6. En prime: de délicates notes de noisettes pas désagréables du tout!

Dans les boutiques d’aliments naturels et les fruiteries, ou au orijin.bio.

L’huile: 17,99 $ (500 ml); Les graines: 19,99 $ (450 g); La farine: 9,99 $ (475 g)

Ah! Le caramel!

Quel bonheur de tartiner ses rôties avec les délices de Complètement caramel! Catherine Pellicano les concocte avec soin dans son atelier de BaieSaint-Paul. Elle les offre en trois versions: salée, bien classique; au piment gorria, subtile et relevée; et à la cardamome, plus audacieuse. Un must.

De 8,95 $ à 9,50 $ le pot de 250 ml. Dans les boutiques d’alimentation et les épiceries fines.

Culture en kit

S’ouvrir à une autre culture tout en cuisinant? C’est ce que nous propose la montréalaise Cajou Cuisine. Tous les deux mois, l’équipe de Cajou crée une boîte dont le contenu a pour thème un pays en particulier. Lancée récemment, la boîte Thaïlande contient, par exemple, quatre recettes thaïes, des infos sur l’histoire et la culture du pays, des épices du cru, des activités pour les enfants, etc. En prime, la D.J. Abeille Gélinas, partenaire de l’entreprise, a élaboré une playlist composée de musique thaïlandaise. Pour les enfants de 4 à 11 ans… et les adultes, évidemment.

50 $ le kit sur cajoucuisine.com

Le fin mot de l’histoire

Qu’est-ce qu’une sauce gribiche, une paysanne de légumes, un kouglof? Y a-t-il une différence entre le pet-de-nonne et le pet-de-sœur? Toutes les réponses – et des milliers d’autres – se trouvent dans le Lexique français-anglais de la cuisine et de la restauration. Signé Diana Bruno, professeure à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec pendant 37 ans, cet ouvrage deviendra vite une référence, non seulement pour les linguistes et les traducteurs, mais pour tous les amoureux de l’art culinaire.

Lexique français-anglais de la cuisine et de la restauration, par Diana Bruno, éditions CCDMD, 350 pages, 34,99 $