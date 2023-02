Fondue chinoise : des bouillons et des sauces d’ici à l’honneur

Quoi de plus agréable que de se retrouver entre amis autour d’une fondue chinoise ? Et la préparer n’aura jamais été aussi simple. En jumelant le savoir-faire de deux entreprises d’ici, on obtient tout ce qu’il faut pour se lancer.

D’abord, Peter Macleod, qui s’investit de plus en plus dans le secteur alimentaire. Il a récemment mis en marché des bouillons pour ce type de fondue, dont les origines remonteraient aux cavaliers mongols qui chevauchaient dans les steppes d’Asie. Les bouillons de l’humoriste viennent en trois saveurs : authentique – la classique –, bœuf et oignon et épices à steak, relevée juste à point. On les fait simplement réchauffer, puis on les transvide dans un caquelon. Le tour est joué, ne reste plsu qu’à y plonger la viande ou les légumes de son choix.

Lassonde, de son côté, propose aussi cet hiver 11 sauces de marque Canton, qu’elle mitonne dans ses installations de Saint-Damase, en Montérégie. Si ces sauces se prêtent à bien des usages – plusieurs feront merveille comme trempette pour crudités –, on peut certainement en enrober ses tranches de viande après leur passage dans le bouillon chaud. Trois poivres, miel et ail, béarnaise, bacon et érable, le choix est vaste. Mentions spéciales aux sauces sriracha et cari, qui donneront sans contredit un petit goût d’exotisme à la soirée… et qui changera de l’éternelle sauce ketchup-mayonnaise !

Sauces à fondue, Canton, de 3,79 $ à 3,99 $, 180 ml. Metro, IGA, Provigo.

Bouillon pour fondue, Pete authentique, 6,49 $, 1 l. En exclusivité chez Metro.