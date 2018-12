Les 20 meilleurs vins à moins de 20 $

Pour la raclette

Des amis et une bonne raclette, voici le duo parfait pour mettre le blues hivernal au rancart. Ce rouge d’Autriche changera du vin blanc que l’on sert avec ce plat convivial. Produit selon les règles de l’agriculture biologique et biodynamique, il séduit par son attaque juteuse, remplie de petits fruits rouges et d’épices douces. Dans la bouteille, on retrouve deux cépages locaux, soit le zweigelt et le blaufrankish. Une combinaison qui s’apparente à un rouge gouleyant du Beaujolais.

Weingut Pittnauer Pitti 2016, Code SAQ: 12411000, 19,45 $