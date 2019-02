L’outil idéal pour déguster des huîtres

Si les mois en « r » sont traditionnellement les meilleurs pour déguster les huîtres, les poissonneries offrent maintenant ces délicieux mollusques à l’année. Pour les gourmets qui veulent en profiter, l’ébéniste Stéphane Dumont, d’Arbol cuisine, a conçu ce joli et fort utile cale-huître. Posé sur une planche en bois humectée, il restera stable. Et si c’est le couteau à huîtres qui dérape (nul n’est à l’abri d’une mauvaise manœuvre…), il ira se loger dans le bois et non dans la main du cuisinier.

