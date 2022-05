Horoscope : ce que juin nous réserve

Heureusement, le mois de juin s’annonce plus douillet et moins tortueux que le mois de mai. Après une période de rétrogradation, Mercure, la planète de la communication, redevient directe le 3 juin, ce qui devrait permettre de débloquer les projets et les conversations qui piétinent. Mercure entre à nouveau en Gémeaux le 13 juin : le traitement des informations s’en trouvera facilité.

Une pleine lune en Sagittaire illumine le ciel le 14 juin. Elle mettra un terme à un chapitre intéressant, qui a commencé en décembre 2021 (par une éclipse solaire totale). Cette fois-ci, elle est en carré avec Neptune, ce qui rend les choses un tantinet confuses et déroutantes.

Le solstice d’été est également à nos portes, puisque le Soleil entre en Cancer le 21 juin. Vénus sera en Gémeaux à partir du 22 juin, et c’est de bon augure pour les relations sociales. Enfin, une nouvelle lune en Cancer arrive le 28 juin, marquant le début d’un nouveau cycle annuel dans la partie Cancer de votre thème.

Je vous recommande vivement de lire en priorité l’horoscope de votre ascendant. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez lire l’horoscope de votre signe solaire (si vous êtes née le jour) ou de votre signe lunaire (si vous êtes née la nuit). Si vous désirez connaître votre ascendant, vous pouvez l’obtenir en ligne en visitant astro.com ou en téléchargeant une application telle que Time Nomad (en anglais seulement). Vous aurez besoin de vos date et lieu de naissance ainsi que de l’heure exacte de votre naissance.

Gémeaux

Dans la vie, certains passages sont clairement délimités : il y a un avant et un après. Cependant, au fur et à mesure qu’on progresse au fil de la vie, certaines transformations s’opèrent également sans qu’on puisse en discerner nettement le début ou la fin. Certains des changements que vous avez amorcés au cours du mois dernier deviennent plus visibles à l’approche de l’été. Il est fort probable que vos relations reflètent déjà les modifications importantes que vous avez apportées à votre comportement en général.

Cancer

Le monde surnaturel est là pour que des personnes curieuses et courageuses comme vous mettent au jour tout ce qui est caché et empreint de mystère. Passez plus de temps dans votre tanière – métaphoriquement, s’entend. Vous avez beaucoup à analyser, et la solitude est votre amie. Votre tour viendra, vous profiterez pleinement de la chaleur du soleil au milieu du mois, lorsque l’été arrivera. En attendant, c’est en vous retirant pour effectuer un travail d’introspection que vous vous ferez le plus de bien.

Lion

L’espoir agrémente la vie : tout le monde a besoin d’un but vers lequel tendre. Plus que quiconque, vous comprenez à quel point il est bon de se sentir vivante. Maintenant, alors que votre vie emprunte encore une fois une direction différente et que vous caressez de nouvelles ambitions, prenez votre temps pour découvrir le paysage nouveau qui s’offre à vous. Ce n’est pas parce qu’il ne se passe rien pendant quelque temps que vous n’êtes plus à la hauteur. Il n’est pas toujours nécessaire de se précipiter pour réaliser ses rêves.

Vierge

Comment vous sentez-vous par rapport au fait de donner ou de recevoir des attentions, de la considération ou des services ? Montrez-vous facilement votre vulnérabilité ? Vous sentez-vous valorisée ou au contraire étouffée lorsque les autres prennent soin de vous ? Pensez-vous que l’amour doive être inconditionnel ? Finalement, quelle influence ces questions ont-elles sur la façon dont vous vivez vos relations ? Vous avez là quelques sujets de réflexion pour le mois qui vient, chère native de la Vierge.

Balance

Qu’avez-vous découvert sur le fonctionnement de votre mémoire ? Le temps déforme-t-il beaucoup vos souvenirs ? Est-ce que le fait de vous rappeler certains moments critiques de votre vie vous enferme dans ce temps passé, sans que vous puissiez vous libérer de leur emprise ? Ou au contraire, cela vous aide-t-il à aller de l’avant en prenant conscience du chemin parcouru ? La réalité est probablement quelque part entre les deux : un mélange subtil d’émotions complexes. Efforcez-vous de voir les choses différemment pour vous ouvrir de nouvelles perspectives. Vous êtes en permanente évolution.

Scorpion

N’oubliez pas qu’il n’y a ni bonne ni mauvaise façon de vivre sa peine. Vous ressentez peut-être un besoin pressant de mettre un terme à votre angoisse, car c’est comme ça que vous avez appris à supporter les ruptures dans votre vie. Or, rien ne vous oblige à vous remettre rapidement. Vous n’avez pas non plus à tout supporter seule. Il faut du temps pour passer à travers certaines situations qui demandent à être vécues dans le chaos. Leonard Cohen chantait : « Il y a une fissure en toute chose. C’est par là que la lumière entre. »

Sagittaire

Quelle que soit la relation que l’on considère, le respect est primordial. Mais avez-vous déjà ressenti une véritable adoration pour quelqu’un ou quelque chose ? De celles qui vous mettent des étoiles dans les yeux et qui vous font mourir de trac lorsque vous êtes en présence de l’objet de votre amour ? Sachez faire la différence entre le respect et l’affection lorsque vous vous efforcez de les obtenir dans les relations que vous entretenez.

Capricorne

La prochaine fois que vous engagerez la conversation avec quelqu’un qui vous demandera de vous présenter, luttez contre l’envie de parler immédiatement de votre activité professionnelle pour vous décrire. Si votre confiance en vous est à ce point fonction de ce que vous faites dans la vie, le moment est peut-être bien choisi pour vous libérer de cette définition de vous-même. Malgré la fierté que vous pouvez ressentir, trouvez d’autres moyens d’affirmer votre identité. Ou au moins, envisagez d’autres scénarios pour vous présenter.

Verseau

Pourquoi pense-t-on que le jeu sonne le glas de la productivité et du travail (même s’il y a une explication astrologique à cette croyance) ? Dans notre société, on imagine mal que quelqu’un puisse gagner sa vie en prenant son temps et, pire encore, en s’amusant en cours de route. Pourtant, j’ose ce conseil : efforcez-vous par tous les moyens d’éprouver du plaisir. C’est ainsi que l’on se déconditionne pour cesser de considérer que sa valeur personnelle découle directement de ses responsabilités professionnelles (ce n’est pas le cas !).

Poissons

À cette période de l’année, vous êtes souvent tiraillée entre l’envie de vous pelotonner sous la couette et celle de sortir faire la fête pour vous rapprocher des personnes qui vous sont chères. En tout cas, veillez à faire le plein de ces deux sources de bien-être. Les personnes ambiverties, qui ne sont ni extraverties ni introverties, n’ont pas toujours la partie facile, car les effets reconstituants d’une activité dépendent pour elles de nombreux facteurs. Laissez-vous guider par votre humeur et ne cédez pas à la peur irraisonnée de manquer quelque chose.

Bélier

Acquérir de nouvelles connaissances, c’est faire de soi une personne toujours susceptible d’apprendre. Quand on sait tout, on ne peut plus rien apprendre. Alors, allez-y, trouvez-vous un nouveau sujet d’étude. Laissez-vous emporter par l’enthousiasme et voyez comment vos connaissances récemment acquises modifient vos valeurs et principes parfois bien ancrés. Savourez la complexité des nuances et l’importance du contexte. Rien n’est jamais permanent. Vous pouvez changer de point de vue.

Taureau

Quelles sont les choses et les situations qui assurent la stabilité dans votre vie ? Que considérez-vous comme un état d’abondance ? Comment vous sentez-vous physiquement lorsque vous savez que vous disposez de ressources suffisantes ? Avez-vous le sentiment d’avoir trouvé ce qu’il faut pour subvenir à vos besoins ? Que se passe-t-il lorsque les facteurs de stabilisation disparaissent de votre vie ? Comment s’ancrer de nouveau ? Comment se recentrer ? Réfléchissez aux jugements de valeur que vous portez sur les choses, chère native du Taureau.

Restons connectées Recevez chaque jour de la semaine des contenus utiles et pertinents : des recettes délicieuses, des articles astucieux portant sur la vie pratique, des reportages fouillés sur les enjeux qui touchent les femmes. Le tout livré dans votre boîte courriel à la première heure ! Email *

CAPTCHA

Consent * Oui, je souhaite recevoir l'infolettre quotidienne. Je comprends que je peux me désabonner à tout moment. * *