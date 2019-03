Horoscope: ce que nous réserve avril

En mars, la rétrogradation de Mercure a apporté beaucoup d’émotivité. Comme avril débute avec le même genre d’énergie, vous pourriez voir vos craintes s’exacerber pendant la première moitié du mois. Prenez garde de vous occuper seulement de certains aspects de votre vie et de laisser vos inquiétudes prendre toute la place. Même si vous ne voyez pas encore quelles solutions vous allez pouvoir apporter à vos préoccupations, faites preuve de patience et de compassion envers vos émotions ce mois-ci

BÉLIER

21 mars — 19 avril

Si vous brûlez les étapes, le seul résultat que vous obtiendrez, c’est de devoir revenir en arrière plus tard pour réparer les pots cassés. Votre mois d’avril sera chargé, et il serait facile de céder à vos penchants habituels plutôt que de vous attarder aux émotions que vous vivez – mais ce serait manquer de sagesse. Au contraire, le moment est idéal pour faire des choix et déterminer ce à quoi vous devez renoncer afin de laisser place à ce que vous souhaitez vraiment. Assurez-vous que vos actions reflètent bien vos priorités.

TAUREAU

20 avril — 20 mai

La vie est paradoxale: plus on possède, plus on a à perdre. Et plus on s’accroche à ses possessions, plus on ressent le moindre manque. Soyez attentive à la façon dont vous appréhendez l’abondance dans laquelle vous vivez. Si vous constatez que vous ne «laissez pas aller» suffisamment, il est peut-être temps d’effectuer des changements. Sachez apprécierl’amour et la beauté qu’il y a dans votre entourage, ainsi que toutes les possibilités qui s’offrent à vous. Laissez rejaillir ces choses positives sur les aspects de votre vie qui, au contraire, vous donnent du fil à retordre.

GÉMEAUX

21 mai — 21 juin

Vous êtes déjà assez occupée à gérer vos différentes voix intérieures, ne vous attardez pas trop à ce que les autres pensent (pour ce que vous en savez…). Agissez selon ce que vous estimez être juste plutôt que d’essayer de découvrir la «bonne chose» à faire. Au début et à la fin du mois, attendez-vous à faire face à des bouleversements qui vous pousseront à vous interroger sur des aspects essentiels de votre vie. Rappelez-vous que les opinions et les jugements des autres ne concernent qu’eux-mêmes. Efforcez-vous seulement de bien gérer vos affaires.

CANCER

22 juin — 22 juillet

Ce mois-ci, vous devriez éviter de prendre soin des autres pour tenter de répondre à vos propres besoins. Attendez-vous à vivre des émotions désagréables qui réclameront votre attention dans la première moitié du mois. Au lieu de battre en retraite à l’approche d’un conflit, abordez plutôt celui-ci avec patience, sérieux et honnêteté. Votre manière de faire face aux situations compliquées ou négatives est la seule chose que vous maîtrisez présentement. Essayez donc de ne pas vous tracasser pour ce qui n’est pas de votre ressort, même si vous trouvez cela difficile.

LION

23 juillet — 22 août

Comme le disait si bien l’écrivaine Octavia Butler: «Tout ce que l’on touche, on le change. Tout ce que l’on change nous change. La seule vérité permanente, c’est le changement.» Si certains de vos progrès sont évidents, d’autres sont plus subtils. Ce n’est pas le moment de maintenir le statu quo ni de rechercher la stabilité, car vous avancez. Il vous faudra donc tolérer une certaine imprévisibilité dans votre vie pendant quelque temps. Faites preuve d’ouverture.

VIERGE

23 août — 22 septembre

Vos relations avec les autres sont parfois déroutantes et compliquées, mais elles sont belles et très importantes. En avril, efforcez-vous de trouver l’équilibre dans votre manière d’entrer en relation avec les autres, mais souvenez-vous que ce que les gens font ou disent ne regarde qu’eux. De votre côté, agissez de la façon qui vous semble juste, sans chercher à créer à tout prix un avenir parfait. Montrez le chemin à suivre en faisant preuve de compassion, d’intégrité et de franchise envers vos proches.

BALANCE

23 septembre — 22 octobre

La pleine lune – dans votre signe le 19 – marquera un moment important de l’année pour vous. Prenez conscience de la vraie nature de vos émotions et sachez maîtriser celles-ci. Vous pouvez enfin prendre une distance avec ce qui vous a tourmentée en 2018 et écrire un nouveau chapitre de votre vie. L’idée est de respecter vos sentiments et de vous exprimer quand vous avez quelque chose d’important à dire. Ce mois-ci, cessez d’attendre après les autres et prenez votre destin en main.

SCORPION

23 octobre — 21 novembre

Certains parlent beaucoup, mais c’est à vous d’agir: quand les autres quittent la scène, vous y faites votre entrée. Les erreurs d’autrui ne doivent pas vous forcer à adopter des façons d’agir qui pourraient compromettre ce que vous souhaitez être dans le monde. Ce mois-ci, vous avez la possibilité de faire quelque chose qui semble contrariant pour le moment, mais qui pourrait conduire à des avancées majeures plus tard. Tout ce que vous avez à faire, c’est de rester fidèle à vous-même – même s’il pourrait être tentant de prendre des raccourcis.

SAGITTAIRE

22 novembre — 21 décembre

Le destin (ou la prédestination) doit toujours s’accomplir avec l’aide du libre arbitre et non au détriment de celui-ci. Ce mois-ci, plutôt que de laisser les événements vous bousculer et vous forcer à agir, ralentissez le rythme et recentrez-vous. C’est le moment de tirer le maximum de ce que vous avez entre les mains, même si cela ne correspond pas exactement à ce que vous souhaitiez au départ. Vous avez peut-être l’impression de ne plus avoir le vent en poupe, et cela vous perturbe. Faites des choix qui font honneur à ce que vous vivez réellement.

CAPRICORNE

22 décembre — 19 janvier

Lorsqu’on décide de prendre en main une situation, il y a toujours un risque de contrarier les autres. À vous de décider si le jeu en vaut la chandelle. Ce mois-ci, vous ferez face à des événements qui solliciteront à la fois votre leadership et votre esprit de collaboration. Vos succès ou vos échecs dépendront en grande partie de la façon dont vous inviterez les autres à participer à vos projets. Vous n’avez pas besoin de prouver votre valeur pour gagner le respect d’autrui; contentez-vous d’être vous-même, au meilleur de vos capacités.

VERSEAU

20 janvier — 18 février

Pourquoi vous précipiter? Vous en avez pris beaucoup sur vos épaules au cours des derniers mois et vous avez probablement l’impression que tout va à la fois trop vite et trop lentement. Vous n’avez pas à toujours tenter d’aller au-delà de vos capacités. Autrement dit, n’avancez pas plus vite que votre cœur ne peut le supporter ou que votre situation personnelle ne le permet. Vous arrivez à la fin d’une étape de croissance importante. Avant d’aborder la suivante, vous aurez probablement besoin de temps pour prendre soin de vous.

POISSONS

19 février — 20 mars

Quand on travaille l’argile, on apprend vite que, si on ne lui laisse pas suffisamment de temps pour sécher complètement, elle peut se craqueler ou même se briser. L’argile, c’est vous, et vous n’avez pas encore terminé de sécher. Donnez-vous le temps d’être tout à fait à l’aise avec les changements que vous avez effectués plutôt que de vous précipiter pour les partager avec les autres. Vous avez parfaitement le droit de faire les choses à votre rythme, mais n’attendez pas qu’on vous y autorise: faites-vous simplement confiance.

