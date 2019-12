Horoscope: ce que nous réserve janvier

Cette nouvelle année astrologique débute avec des événements aux conséquences marquantes. Portez une attention particulière aux émotions qui surgiront avec l’éclipse lunaire en Cancer le 10 et la conjonction de Pluton, Saturne, Mercure et du Soleil en Capricorne le 12 – un phénomène auquel on n’assiste qu’une fois dans sa vie. Ces transits pourraient vous placer face à certains éléments qui étaient restés dans l’ombre jusqu’ici, mais dont il vous faudra maintenant tenir compte.

CAPRICORNE



22 décembre — 19 janvier

Entre l’éclipse lunaire dans votre Maison des relations le 10 et la conjonction de votre planète maîtresse, Pluton, et de Mercure le 12, le mois de janvier sera chargé d’une grande signification pour vous. Assurez-vous d’agir d’une façon qui reflète bien votre intégrité. Vous devrez peut-être faire face à certaines conséquences, fruits de vos actions passées ou de vos prises de position actuelles. Dans un cas comme dans l’autre, les répercussions de ce que vous ferez (ou ne ferez pas) ce mois-ci seront considérables: procédez donc avec précaution.

VERSEAU

20 janvier — 18 février

Vous vous déplacez sur un terrain accidenté. Le mieux à faire est de tenir le coup et d’évoluer un pas à la fois. Une nouvelle lune apparaîtra dans votre signe le 24 janvier. Le moment sera tout à fait approprié pour préciser ce que vous souhaitez faire, commencer quelque chose de nouveau ou oser enfin affronter certaines peurs et émotions qui vous empêchent d’avancer depuis longtemps. Vous êtes sur le point de réussir et d’arriver à déterminer ce qui vous manque pour atteindre vos objectifs. Poursuivez vos efforts.

POISSONS



19 février — 20 mars

En janvier, vous ferez probablement face à des émotions intenses, mais vous saurez gérer les choses. Accueillez vos craintes avec bienveillance, mais soyez assez ferme pour ne pas les laisser prendre trop de place. Autrement dit, prenez soin de vous et n’essayez pas de justifier ce que vous ressentez en trouvant une histoire qui y correspondrait. Si vous respectez vos besoins affectifs, vous arriverez à établir une stratégie qui fera progresser vos relations ou votre situation professionnelle. Il vaut mieux prendre le temps d’atteindre ses buts de la bonne façon que de parvenir à ses objectifs trop rapidement.

BÉLIER



21 mars — 19 avril

Ce mois-ci, vous n’aurez probablement pas réponse à toutes vos questions, ce qui vous placera dans une position inconfortable. Plutôt que d’essayer de soigner les apparences en ce début d’année, commencez par reconnaître que la dynamique où vous êtes empêtrée est un peu confuse. Le mieux que vous puissiez faire, c’est de porter attention aux informations dont vous disposez sur votre entourage et de bien réfléchir à votre situation personnelle, afin de tenir compte de tout cela pour la suite des choses.

TAUREAU



20 avril — 20 mai

Nos désirs les plus chers ont parfois peu à voir avec nos besoins réels. Le mois de janvier marque le début d’une nouvelle année, mais aussi d’une nouvelle décennie; prenez donc le temps d’examiner les changements que vous prévoyez introduire dans votre vie pour vous assurer qu’ils entraîneront vraiment une amélioration. Recherchez les conditions qui favoriseront votre bien-être et la réalisation de vos rêves. Ayez pour buts d’être heureuse et de devenir la personne que vous souhaitez être plutôt que d’essayer de rivaliser avec vos voisins.

GÉMEAUX



21 mai — 21 juin

Les exemples d’activités qu’on pourrait faire, d’événements qui pourraient arriver et d’endroits où on pourrait aller se comptent par milliers, mais dans les faits, on ne peut effectuer qu’un nombre de choses limitées en même temps. En janvier, la tradition est de choisir la direction qu’on va emprunter pour la nouvelle année, peu importe les distractions qui pourraient interférer avec cette démarche. Engagez-vous dans des actions qui seront le reflet de vos priorités plutôt que de poursuivre toutes les bonnes idées que vous aurez.

CANCER

22 juin — 22 juillet

Ce mois-ci, certains rapports avec votre entourage pourraient être difficiles en raison de lutte de pouvoir et de responsabilités à assumer. Prenez garde de ne pas vous placer – ou de placer autrui – sur la défensive et tâchez d’être à la hauteur de la situation plutôt que de vous murer dans vos convictions. Pour prendre soin de ses relations, il faut parfois être prête à faire un pas vers les autres quand les choses se gâtent, même si on a l’impression d’être la seule personne qui se comporte en adulte.

LION



23 juillet — 22 août

Parfois, quand on veut défendre ce à quoi l’on croit, on se retrouve seule dans l’arène. Ne laissez pas l’inconfort qui peut en découler vous empêcher d’assumer vos convictions. En janvier, vous ferez probablement face à un dilemme: suivre la majorité ou rester fidèle à vous-même. Si cette deuxième option semble plus dérangeante au départ, elle ne le sera qu’à court terme. Ce mois-ci, faites des gestes avec lesquels vous vivrez bien par la suite.

VIERGE

23 août — 22 septembre

On ne peut rien faire à la tournure que prennent les événements dans le monde, ni même à l’attitude de certaines personnes, mais on peut s’assurer de s’engager soi-même dans la bonne voie. Ce mois-ci, il est important que vous jetiez les bases d’actions qui reflètent vos sentiments, vos croyances et vos buts, même si vous devez pour cela prendre des risques qui vous font peur. Ne laissez pas cet inconfort vous empêcher d’avoir accès à la vie que vous souhaitez vraiment mener.

BALANCE



23 septembre — 22 octobre

Vous pourriez vous retrouver dans la position inattendue de devoir vous séparer de quelqu’un ou de quelque chose, et ce n’est pas facile à vivre. Il est temps d’accepter ce que vous observez chez les autres, même si cela implique que vous ayez une conversation sérieuse avec eux ou que vous preniez plus de place. L’essentiel est d’adopter une attitude non équivoque pour ne pas contribuer vous-même aux problèmes qui vous rendent malheureuse.

SCORPION



23 octobre — 21 novembre

Ce mois-ci, vous êtes en droit de demander une trêve, d’appuyer sur pause, bref, de vous permettre de vous arrêter un peu. Après réflexion, vous allez peut-être choisir d’orienter différemment votre vie, mais vous ne savez probablement pas encore comment procéder au juste ni vers quelle direction aller. Il est tout à fait sain et justifié d’avoir besoin d’espace et de temps pour y voir clair – les ennuis commencent lorsqu’on ne communique pas explicitement ce besoin aux personnes qui en subissent les effets directs. Ne vous attendez pas à ce que votre entourage lise dans vos pensées.

SAGITTAIRE



22 novembre — 21 décembre

Vous n’arriverez peut-être pas à accomplir tout ce que vous souhaitez ce mois-ci, mais vous devez vraiment obtenir ce dont vous avez besoin. Autorisez-vous à avoir du chagrin si la situation le justifie, mais n’allez pas imaginer que la perte que vous vivez en annonce d’autres. Efforcez-vous d’accepter les choses désagréables ou incertaines aussi bien que les bonnes, même si cela vous rend parfois triste ou inconfortable. Pour mener une existence riche et féconde, il faut surtout être vrai, nul besoin de se précipiter.