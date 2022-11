Horoscope décembre 2022 : les prédictions

Enfin, un rayon de lumière apparaît au bout du long tunnel ! Le mois de décembre devrait apporter un répit fort salutaire après un mois de novembre somme toute difficile et éreintant. Certes, la fin de l’année abonde en tâches de dernière minute, auxquelles s’ajoutent les obligations sociales. Mais, comme toujours, n’oubliez pas que le temps est une question de perception. Collectivement, nous nous démenons peut-être en grappillant l’énergie qui nous reste en cette fin d’année, mais individuellement, nous n’avons pas à intérioriser toute cette pression si elle ne nous correspond pas. Le mois qui vient devrait être excitant, soit parce qu’il apportera du nouveau, soit parce qu’il permettra de boucler des projets en retard. Vous devriez aussi disposer de temps pour l’introspection et pour effectuer le bilan de l’année. Veillez simplement à vous réserver cet espace de réflexion. Voici les dates à retenir en décembre :

3 décembre : Neptune se déplace en Poissons à 22 degrés

6 décembre : Mercure entre en Capricorne

7 décembre : Pleine lune à 16 degrés en Gémeaux

9 décembre : Vénus entre en Capricorne

20 décembre : Jupiter entre de nouveau en Bélier

21 décembre : Solstice d’hiver, le Soleil entre en Capricorne

23 décembre : Nouvelle lune à 1 degré en Capricorne

29 décembre : Mercure rétrograde à 24 degrés en Capricorne

Sagittaire

Diverses relations personnelles et professionnelles que vous entretenez depuis six mois seront marquées par des révélations étonnantes. À moins que ce soit un dénouement d’une autre nature. En décembre, vous vous consacrerez principalement à la recherche et à l’établissement d’une vie plus stable sur le plan financier. Certes, il vous faudra peut-être dépenser plus d’argent – c’est la période des Fêtes après tout. Parallèment, vous chercherez des moyens d’engranger de l’argent de façon durable, à long terme. Soyez créative et redessinez votre portrait financier global de façon plus réaliste.

Capricorne

Attendez-vous à vivre un mois chargé en ce qui concerne la définition de votre identité et de votre personnalité. Ainsi, à ce moment de votre vie où vous vous débattez dans des situations délicates et complexes, vous pourriez vous poser des questions très générales du type « Qui suis-je ? » et « Qui suis-je en train de devenir ? ». Ou bien vous pourriez devoir porter attention à votre santé et à votre bien-être, surtout si vous avez évité jusqu’ici de de prendre en compte certaines préoccupations insistantes. Occupez-vous de vous et travaillez sur ce qui requiert votre attention.

Verseau

Même si la fin de l’année est souvent truffée d’occasions de rencontres et de festivités, vous aurez envie d’une période de calme. Avec un peu de chance, vous pourrez avoir quelques moments de solitude. Consacrez-vous à certaines activités que vous mourez d’envie de faire : lire, bricoler, nettoyer votre cuisine à fond (enfin !), regarder en rafale des séries télé. Ralentissez et résistez à la tentation d’ajouter encore des engagements à votre calendrier si vous sentez venir l’épuisement.

Poissons

C’est le moment de laisser place à la joie et de reprendre contact avec ces amis chers qui vous manquent. Réservez du temps pour des conversations à cœur ouvert avec les personnes auxquelles vous êtes attachée. Le simple fait de côtoyer du monde dans le café où vous travaillez ou à la bibliothèque de votre quartier suffirait déjà à vous remonter le moral. Prenez les transports publics plutôt que votre voiture. Sortez vous amuser pour faire contrepoids à tous ces moments que vous passez dans le confort douillet de votre foyer.

Bélier

Ce mois-ci, si votre emploi ou les autres rôles que vous occupez dans la vie ne vous permettent pas d’apparaître en public, vous voudrez absolument être vue et vous éprouverez probablement l’envie profonde de vous dévoiler davantage à l’extérieur. Si ce n’est pas le cas, alors c’est que vous pensez beaucoup à l’avenir et à la direction que doit prendre votre vie. Vous remettrez en question beaucoup de vos obligations en vous demandant si elles correspondent toujours à la façon dont vous envisagez votre avenir.

Taureau

Avec un peu de chance, vous profiterez d’un certain répit après avoir vécu un mois de novembre trépidant. Les dernières semaines de l’année devraient vous offrir des territoires plus avenants à explorer. Si vous le pouvez, visitez un endroit où vous n’êtes jamais allée, qu’il soit proche ou éloigné. Vous n’êtes pas obligée de dépenser beaucoup d’argent ! Mais efforcez-vous d’échapper à votre routine quotidienne autant que possible. Vous pourriez aussi envisager l’apprentissage de quelque chose de totalement étranger à votre vision actuelle du monde. Laissez-vous inspirer par le changement.

Gémeaux

Repensez au printemps, cette saison durant laquelle vous avez peut-être posé un geste en vue d’améliorer votre santé globale. Ce mois-ci, vous arriverez à mi-parcours de ce que vous avez voulu enclencher à l’époque, peu importe ce dont il s’agit. Le moment sera donc très bien choisi pour prendre vous-même votre pouls et, éventuellement, réévaluer votre stratégie. Sur le plan affectif, comment supportez-vous tous les changements qui se sont produits ces six derniers mois ? Recherchez dans l’amitié le réconfort et le soutien dont vous avez tant besoin.

Cancer

Vous serez d’humeur à sortir pour rencontrer des gens et côtoyer les personnes qui comptent pour vous, en particulier si, pour une raison quelconque, la vie vous a tenue éloignée d’elles. Les emplois du temps se remplissent rapidement à cette période de l’année : vous aurez peut-être du mal à passer du temps de qualité avec les êtres qui vous sont les plus chers. En tout cas, le mois qui s’ouvre vous permettra de déterminer les relations que vous souhaitez cultiver et même renforcer.

Lion

Le mois de décembre pourrait fort bien vous offrir une alternative : soit vous serez bien occupée par des activités professionnelles que vous appréciez pour la plupart et donc, tout ira bien; soit vous en aurez effectivement plein les bras, et vous serez écœurée. Dans un cas comme dans l’autre, attendez-vous à une augmentation de vos responsabilités et du nombre de projets qui exigeront votre temps et votre attention. Ce qui pourrait vous aider, c’est d’évaluer la qualité de votre temps et de vous fonder sur cette évaluation pour déterminer la façon d’employer celui-ci.

Vierge

Ce mois-ci, employez le plus de temps possible à jouer. Soyez créative en consacrant votre énergie à des passe-temps que vous souhaitez développer depuis longtemps. Le moment sera très bien choisi pour suivre ce cours de poterie ou de chant qui vous fait envie ou pour vous joindre à un groupe de tricot. Mais vous déciderez peut-être d’apprendre à nager ? D’amorcer l’apprentissage d’un instrument qui vous faisait rêver quand vous étiez enfant ? Tout sera bon pour vous mettre de bonne humeur ce mois-ci, tant que vous stimulez votre créativité.

Balance

Ce mois-ci, attendez-vous à être plus attirée que le précédent par le confort de votre foyer. Ça vous paraît ennuyeux ? En fait, cette sédentarité pourrait être une très bonne chose. Vous pourriez jouer les hôtesses plutôt que d’être reçue par les autres. Si vous aspirez à un peu de quiétude, ne vous refusez pas ce bonheur et installez-vous un petit refuge douillet à la maison. Le moment sera bien choisi pour embellir votre intérieur et faire le grand ménage dans les recoins négligés.

Scorpion

Ne vous privez pas de fréquenter les lieux de rencontre et d’explorer les parties de votre ville que vous avez toujours voulu connaître. C’est le moment de vous familiariser avec cet environnement immédiat qui ne fait pas partie de votre vie quotidienne et de son tourbillon d’activités. Allez prendre votre boisson chaude préférée dans un café différent, arpentez un nouveau sentier de randonnée ou un parc pour y admirer un coucher de soleil. Découvrez une manifestation artistique communautaire ou allez jouer dehors et offrez-vous un chocolat chaud. Prenez le train rien que pour le plaisir. Amusez-vous !

