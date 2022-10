Horoscope octobre 2022 : les prédictions

On associe le mois d’octobre à l’automne et à l’Halloween, mais ce mois de transition marque aussi le début de la période des éclipses. Mercure, qui commencera à avancer le 2 octobre, sortira de la Vierge le 10 pour entrer à nouveau en Balance. Les projets qui étaient restés en suspens pourront ainsi se matérialiser.

Il y aura une pleine lune en Bélier le 9 octobre. Les projets mis en route le 1er avril dernier entreront alors dans leur seconde phase de réalisation. L’automne battra son plein avec l’entrée du Soleil et de Vénus en Scorpion le 23 octobre. À l’approche de l’Halloween, les nuits deviendront plus longues. Vous sentirez le besoin de chasser les fantômes de votre existence et de faire la lumière au plus profond de vous-même.

L’éclipse solaire partielle en Scorpion, qui se produira le 25 octobre, provoquera un important renouveau, qui participera au cycle de transitions amorcé à l’automne 2021. Le 27 octobre, Jupiter rétrogradera en Poissons : cela mettra fin à ce besoin de régénération qui se manifestait depuis deux mois dans les zones de votre thème sous l’influence du Poissons.

L’entrée de Mercure en Scorpion vous incitera à l’introspection et vous permettra ainsi de mieux comprendre certaines choses. Enfin, Mars, la planète de l’action, commencera le 30 octobre sa rétrogradation en Gémeaux et ne recommencera pas à avancer avant le 11 janvier 2023.

Balance

Pour des raisons à la fois environnementales et financières, la tendance est à la remise en question des habitudes de consommation. Ce mois-ci, vous pourriez prendre conscience que certaines choses ne sont pas réellement nécessaires au maintien de votre stabilité matérielle. Ce sera l’occasion de revoir votre façon de gérer vos finances. Ne voyez pas les changements à venir comme la fin d’une époque faste, mais bien comme la possibilité de prendre un nouveau départ des plus sains. Si vous n’êtes pas certaine de ce que vous faites, le moment serait bien choisi pour parfaire vos connaissances financières afin de mieux subvenir à vos besoins.

Scorpion

Depuis un certain temps, vous sentez peut-être que vous vous êtes transformée et que votre vie est complètement différente de celle qu’elle était l’année dernière. Et si ce n’est pas le cas, c’est que vous êtes probablement sur le point de vivre une formidable métamorphose, comme une chenille qui va devenir papillon. Pour vous permettre de voler de vos nouvelles ailes, vous devrez abandonner votre cocon et les vestiges de votre ancienne vie. Rappelez-vous que chagrin et joie sont intimement liés.

Sagittaire

Ce mois-ci, plus que jamais, vous aurez à satisfaire des besoins jusqu’ici refoulés, négligés ou inconscients. Prenez soin de bien cerner ces besoins. Pour ce faire, vous pourriez même noter les rêves que vous faites la nuit. Rappelez-vous que votre subconscient peut traiter des informations qui mettront du temps à apparaître dans votre réalité consciente. Par ailleurs, vous aurez peut-être besoin de solitude pour faire la lumière sur vos besoins. Prenez le temps de vous isoler pour réfléchir en toute quiétude.

Capricorne

Il peut être très difficile de se faire des amis hors de l’école ou du travail, surtout lorsqu’on a passé un certain âge. Il faut donc savoir miser sur les intérêts que l’on a en commun avec son entourage. Ce mois-ci, vous pourriez très bien vous lier amitié avec des personnes avec lesquelles vous pratiquez certaines activités. N’ayez pas peur de sortir de chez vous pour rencontrer des gens qui ont des intérêts semblables aux vôtres. Surmontez votre gêne, faites les premiers pas et voyez si vous pouvez cultiver des relations enrichissantes.

Verseau

Le mois d’octobre vous incitera à réfléchir à la possibilité de donner un nouveau sens à votre vie, à renouveler vos rêves. Il est facile de s’accrocher à une identité, à une certaine vision du monde, à un travail, à une relation, de continuer à vivre comme vous le faites, simplement parce que c’est ce que vous avez toujours fait. Changer ses habitudes peut faire peur, mais la perspective de vivre une vie vide de sens peut être tout aussi inquiétante. Voyez les choses différemment. Vous ne le regretterez pas.

Poissons

Quelles sont ces croyances, ces visions du monde, ces philosophies qui ont ébranlé votre réalité au point de vous faire oublier la façon dont vous viviez auparavant ? Dans quelle mesure des croyances, comme l’astrologie, par exemple, vous ont-elles permis d’améliorer votre vie ? Au contraire, ces croyances n’ont-elles fait que semer le doute et l’inquiétude ? Ce mois-ci, efforcez-vous de discerner les facteurs qui ont un effet positif sur votre vie de ceux qui vous influencent négativement. Votre perception de vous-même s’en trouvera nettement améliorée.

Bélier

Toute chose à une fin. Mais quand on ferme une porte derrière soi, c’est pour entrer dans un nouvel espace. N’hésitez pas à abandonner certaines de vos activités. Vous aurez ainsi plus de liberté pour en choisir de nouvelles. Ce mois-ci, accordez-vous la latitude et le temps nécessaires pour réfléchir aux changements qui s’imposent dans votre vie. Faites le tri pour laisser germer les idées nouvelles et aidez-les à mûrir en vous débarrassant des pensées qui les étouffent.

Taureau

Les relations humaines sont une grande source de bonheur dans la vie. Elles peuvent également causer beaucoup de chagrin. Pour entretenir des relations positives, il faut être ouverte et faire preuve d’humilité. Pour être acceptée, il faut laisser les autres lire en soi. Vous serez acculée au pied du mur ce mois-ci et forcée de faire des choix pour maintenir vos relations. Commencez par maîtriser vos mécanismes de défense et cessez de fuir la vie dont vous avez réellement envie. Il n’est pas impossible d’atteindre son idéal.

Gémeaux

Refuser d’accomplir certaines tâches que l’on n’a ni le temps ni l’envie de faire, même si celles-ci nécessitent notre expertise, ne signifie pas que l’on fuit les responsabilités. Au contraire. Ce n’est pas parce que « quelqu’un » doit faire le travail que c’est à vous de le faire, même si vous êtes la personne la plus compétente pour cela. En fait, vous serez continuellement insatisfaite si vous dites « oui » systématiquement alors que vous diriez « non » si vous disposiez des ressources et du soutien nécessaires. Prenez vos responsabilités et dites « non » si c’est ce que vous voulez dire.

Cancer

Si quelqu’un sait que l’on joue gros quand on partage ses désirs les plus intimes, c’est bien vous. Ce mois-ci, vous devriez peut-être vous efforcer de comprendre pourquoi vos désirs suscitent en vous un sentiment de honte. Le mot « désirs » s’entend ici au sens large, c’est-à-dire qu’il décrit tout ce dont vous avez vraiment envie. Éliminez toutes ces traces de honte qui vous poussent à vous tenir à l’écart et à vous contenter de peu.

Lion

Qu’est-ce qui fait que vous vous sentez en sécurité à la maison et que vous y vivez dans la joie ? Quand vous n’êtes ni joyeuse ni en sécurité, qu’est-ce qui vous empêche de l’être ? Pensez-y parce qu’en octobre, vous aurez besoin d’un havre de paix accueillant où vous pourrez vous ressourcer, d’un endroit agréable où vous pourrez vous reposer, et créer, en toute sécurité. Aménagez-vous un espace calme qui dégage l’énergie relaxante et vivifiante dont vous avez besoin et où vous pourrez vous retrouver.

Vierge

Pour vous qui vous préoccupez du poids des mots, ce mois-ci sera propice à l’évaluation critique de vos outils de communication et de votre savoir-faire relationnel. Prenez-vous au pied de la lettre tout ce qu’on vous dit ? Avez-vous tendance à tirer une conclusion avant d’avoir écouté tout ce que votre interlocuteur avait à vous dire? Aimez-vous qu’on vous complimente sur votre intelligence ? Privilégiez-vous les discussions en cas de conflit ? Quoi qu’il en soit, examinez votre façon de communiquer et cherchez à comprendre l’influence qu’elle exerce sur votre perception de vous-même.

