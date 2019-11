Les pieds transis de froid et les orteils recroquevillés dans des bottes mal adaptées aux intempéries: rien ne nous rend plus misérables en hiver. Mais pourquoi se laisser pourrir la vie, alors qu’on a tout ce qu’il faut pour se défendre? Les bottes redoublent d’effort pour affronter les bancs de neige, les trottoirs verglacés et les mares de gadoue. Les matières imperméables, les semelles crantées antidérapantes, les coques de caoutchouc, les crampons escamotables… voilà des tactiques éprouvées pour être à la hauteur. Score final? Bottes 1—Froid 0.

Bottes d’hiver: chaudes, robustes et belles aussi! 1 / 21 Bottes, Aldo, 140 $

À lire aussi: Manteaux: beaux + chauds!