Avec autant de coupes, de tissus et de détails à prendre en considération (le lavage, le soutien, etc.), trouver des sous-vêtements qui méritent une place dans votre tiroir demande beaucoup d’essais et d’erreurs. Après des semaines à porter différents modèles pour les comparer, nous avons déniché les plus confortables.

La meilleure culotte, toutes catégories confondues

Hûha – Culottes Hipster, 28 $

Ces culottes ultra-douces et au tissu en Tencel respirant sont dotées d’un gousset (double fond intérieur) sans couture plus large que la moyenne pour davantage de confort. Ce dernier est d’ailleurs infusé d’oxyde de zinc antimicrobien pour combattre l’humidité et les odeurs.

La culotte qui tient le mieux en place

La Vie en Rose – Culotte bikini taille haute en microfibre, 25 $

Avec sa sensation soyeuse et sa couverture qui gaine le bas du ventre, ce modèle a remporté un franc succès auprès de l’équipe. Les bandes en silicone autour des jambes et de la taille lui permettent de rester bien en place toute la journée.

PUBLICITÉ

La meilleure culotte menstruelle antifuite

Knix – Culotte absorbante légère « French Cut », 25 $

Cette collection est populaire auprès de mes collègues depuis longtemps parce qu’elle offre différents styles et niveaux d’absorption tout en proposant plusieurs couleurs et de jolis motifs saisonniers. La coupe française couvre parfaitement les hanches et le fessier. Les jours où le flux est faible, la doublure à absorption légère, qui n’ajoute pas beaucoup de volume à la culotte, suffit, mais lorsque vous saignez plus, un modèle à absorption modérée ou forte sera préférable.

La meilleure culotte à couverture totale

Free Label – Culotte Kimmie, 48 $

Cousu à Vancouver à partir d’un tissu épais et légèrement compressif composé de bambou et de spandex tricoté et teint à Toronto, ce modèle à coupe française couvre bien les fesses et la taille, et il est doté d’un gousset en coton respirant.

PUBLICITÉ

La culotte la plus flatteuse

Blush – « Shorty » à bordure de dentelle The Micro, 15 $ (en solde à 10 $)

Offerte dans une large gamme de jolis motifs et couleurs, cette culotte québécoise et économique a séduit nos rédactrices, qui ont adoré sa coupe coquine à la mi-fesse et son tissu léger.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en juillet 2025.