Mode taille plus: 6 jeans tendance et flatteurs

Trouver LE jean parfait – celui qui réussit l’exploit d’être à la fois tendance, confortable et flatteur – relève presque du parcours de la combattante… et peut vite tourner à la frustration. La bonne nouvelle? On vous simplifie la vie: notre chroniqueuse s’est prêtée au jeu de l’essayage intensif et a déniché six modèles stylés, capables de marquer la taille, de sublimer la silhouette et d’épouser les courbes à merveille.
Note de la rédactrice: je mesure 5 pi 10 po, et je porte les tailles 18, 2X et 33.
Ce que j’aime: Je l’avoue sans détour: je ne suis pas fan du grand retour du skinny jean (ou jean filiforme), que je trouve trop moulant et pas assez confortable à mon goût. Mais s’il y en a un à adopter, c’est bien ce modèle de la marque québécoise Yoga Jeans. Ultra-ajusté de la hanche à la cheville, il est confectionné dans un denim extensible dans les quatre sens, un tissu qui suit réellement les mouvements sans jamais se déformer. Résultat: le skinny le plus confortable qui soit.
Ce que j’aime: Avant tout, son confort absolu. Taille haute, jambe très ample et denim fluide légèrement extensible: tout y est pour bouger sans contrainte. Cerise sur le gâteau, il flatte ma silhouette en épousant les courbes sans les comprimer. La longueur convient pile-poil à ma grandeur (5 pieds 10, je le rappelle), et sa ceinture cintrée ne baille pas dans le dos (un vrai miracle!) Bref, c’est mon grand favori.
Ce que j’aime: Franchement, difficile de battre son rapport qualité-prix, surtout avec les soldes actuels. Comme tous les jeans Old Navy, il est offert du 0 au 30, un éventail de tailles très inclusif. Sa coupe boyfriend (taille mi-basse et jambe droite à rouler pour un look décontracté) lui donne ce petit air cool que j’adore. Et grâce à son denim moyennement extensible, le confort est au rendez-vous toute la journée.
Ce que j’aime: Honnêtement, je ne m’attendais pas à autant apprécier ce modèle. Son denim léger 100% coton, sans extensibilité, pourrait sembler inconfortable, mais sa coupe ample, sa bande de taille élastique froncée à l’arrière et sa jambe ballon en font une option étonnamment agréable à porter. Avis aux grandes (comme moi): sa longueur est volontairement écourtée. Je l’imagine déjà avec des bottines courtes, un gros pull douillet et un sac en faux suède pour un look automnal d’enfer.
Ce que j’aime: Sa coupe ballon tendance et structurée, son denim extensible, sa taille haute flatteuse, son délavé moyen et sa longueur cheville: j’aime tout. Ce modèle est un incontournable pour la nouvelle saison.
À noter: Si vous préférez une silhouette un peu plus ample et allongée, n’hésitez pas à prendre une taille au-dessus de la vôtre.
Ce que j’aime: Son bleu gris délavé unique et sa jambe large qui tombe avec élégance m’ont charmée. Les coutures à l’avant créent un effet allongeant, tandis que son denim épais mais extensible épouse les courbes à la perfection.
À noter: Ce modèle taille petit. Mieux vaut jeter un œil au guide des tailles pour trouver celle qui vous ira comme un gant.
Tous les produits cités dans ce texte ont été choisis de manière indépendante par notre équipe éditoriale. Certains achats effectués à partir des liens affiliés peuvent nous rapporter une petite commission, sans coût additionnel pour vous.
Ex-rédactrice en chef des magazines ELLE Québec, ELLE Canada et VÉRO, Joanie Pietracupa est aujourd'hui journaliste et autrice. Elle collabore avec Châtelaine, à titre de rédactrice mode, beauté et culture, depuis plusieurs années.
