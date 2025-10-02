Mode taille plus: 6 jeans tendance et flatteurs

Trouver LE jean parfait – celui qui réussit l’exploit d’être à la fois tendance, confortable et flatteur – relève presque du parcours de la combattante… et peut vite tourner à la frustration. La bonne nouvelle? On vous simplifie la vie: notre chroniqueuse s’est prêtée au jeu de l’essayage intensif et a déniché six modèles stylés, capables de marquer la taille, de sublimer la silhouette et d’épouser les courbes à merveille.

Note de la rédactrice: je mesure 5 pi 10 po, et je porte les tailles 18, 2X et 33.

Yoga Jeans – Le jean Rachel indigo sombre, 128$

Ce que j’aime: Je l’avoue sans détour: je ne suis pas fan du grand retour du skinny jean (ou jean filiforme), que je trouve trop moulant et pas assez confortable à mon goût. Mais s’il y en a un à adopter, c’est bien ce modèle de la marque québécoise Yoga Jeans. Ultra-ajusté de la hanche à la cheville, il est confectionné dans un denim extensible dans les quatre sens, un tissu qui suit réellement les mouvements sans jamais se déformer. Résultat: le skinny le plus confortable qui soit.

Old Navy – Jean à taille très haute à jambe ultra-large, 70$ (en solde à 36$)

Ce que j’aime: Avant tout, son confort absolu. Taille haute, jambe très ample et denim fluide légèrement extensible: tout y est pour bouger sans contrainte. Cerise sur le gâteau, il flatte ma silhouette en épousant les courbes sans les comprimer. La longueur convient pile-poil à ma grandeur (5 pieds 10, je le rappelle), et sa ceinture cintrée ne baille pas dans le dos (un vrai miracle!) Bref, c’est mon grand favori.

Old Navy – Jean Wow Boyfriend droit à taille mi-basse, 45$ (en solde à 27$)

Ce que j’aime: Franchement, difficile de battre son rapport qualité-prix, surtout avec les soldes actuels. Comme tous les jeans Old Navy, il est offert du 0 au 30, un éventail de tailles très inclusif. Sa coupe boyfriend (taille mi-basse et jambe droite à rouler pour un look décontracté) lui donne ce petit air cool que j’adore. Et grâce à son denim moyennement extensible, le confort est au rendez-vous toute la journée.

Icône – Le jean ballon écourté à plis denim léger, 69$

Ce que j’aime: Honnêtement, je ne m’attendais pas à autant apprécier ce modèle. Son denim léger 100% coton, sans extensibilité, pourrait sembler inconfortable, mais sa coupe ample, sa bande de taille élastique froncée à l’arrière et sa jambe ballon en font une option étonnamment agréable à porter. Avis aux grandes (comme moi): sa longueur est volontairement écourtée. Je l’imagine déjà avec des bottines courtes, un gros pull douillet et un sac en faux suède pour un look automnal d’enfer.

PENN. – Jean taille haute à jambe ballon d/c Jeans, 80$ (en solde à 59$)

Ce que j’aime: Sa coupe ballon tendance et structurée, son denim extensible, sa taille haute flatteuse, son délavé moyen et sa longueur cheville: j’aime tout. Ce modèle est un incontournable pour la nouvelle saison.

À noter: Si vous préférez une silhouette un peu plus ample et allongée, n’hésitez pas à prendre une taille au-dessus de la vôtre.

PENN. – Pantalon en denim à jambe ultra large Addition Elle, 90$ (en solde à 63$)

Ce que j’aime: Son bleu gris délavé unique et sa jambe large qui tombe avec élégance m’ont charmée. Les coutures à l’avant créent un effet allongeant, tandis que son denim épais mais extensible épouse les courbes à la perfection.

À noter: Ce modèle taille petit. Mieux vaut jeter un œil au guide des tailles pour trouver celle qui vous ira comme un gant.