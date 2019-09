Les nouveaux basiques à avoir dans sa garde-robe

La jupe fluide

Le pantalon n’est pas le seul à vouloir prendre ses aises. La jupe crayon aux allures rigoureusement professionnelles cède du terrain à des modèles plus relax. L’assouplissement des cadres de travail, doublé d’une fixation sur les années 1970, compte pour beaucoup dans cette soif de liberté. On en pince pour les grandes envolées de tissu ondoyant et les plissés soleil. Les longs métrages de tissu – midi et maxi – sont de rigueur, pour optimiser l’effet de mouvement (et ne pas passer pour une écolière).

Truc à retenir:

La maxijupe fluide est élégante au départ. Elle peut se permettre de côtoyer des chemisiers et des t-shirts portés avec nonchalance sans tomber dans le déguenillé. Une preuve qu’on peut s’habiller en mou et être présentable en public!