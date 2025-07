5 maillots de bain une-pièce vraiment flatteurs 

L’été est enfin arrivé et avec lui, l’envie de plonger dans la piscine ou de lézarder sur le sable dans un nouveau maillot de bain à la mode et parfaitement seyant. Mais, avant de goûter à ces plaisirs, il y a une épreuve que je redoute : celle de l’essayage en cabine, sous un éclairage cru et devant un miroir souvent impitoyable.

Autres bâtons dans les roues : les bretelles qui glissent, les échancrures trop ambitieuses et les tissus qui ne pardonnent rien. Pour vous éviter ces petits ennuis et simplifier le magasinage, j’ai déniché cinq maillots une-pièce flatteurs et confortables que vous pouvez commander en ligne. Voici le résultat de mes essayages chez Simons.

Note : je mesure 5 pi 9 po et je porte des vêtements de taille 18/XXL.

Le maillot fluo

Ce que j’aime : D’abord, sa teinte pêche fluo qui flatte toutes les carnations. Mais c’est surtout son drapé froncé au niveau du ventre qui m’a séduite : il épouse les courbes là où il faut, tout en mettant en valeur la silhouette. Les bonnets moulés et les panneaux latéraux structurés, à la façon d’une brassière, assurent un grand confort. Et que dire du liseré siliconé sur le bord de la poitrine ? Il adhère parfaitement à la peau, offrant un maintien impeccable, avec ou sans la bretelle licou amovible.

Anne Cole – Une-pièce froncé bustier twisté, 104 $

Le maillot décolleté

Ce que j’aime : Son imprimé à rayures psychédéliques, dans des tons orangés et violacés évoquant un coucher de soleil, est aussi beau que flatteur. Et le décolleté plongeant, rehaussé d’un laçage agrémenté de petits bijoux dorés, offre un bon maintien – même pour les poitrines plus généreuses comme la mienne – bien qu’il soit révélateur.

Un bémol : La coupe est plutôt ajustée. J’ai eu du mal à l’enfiler sur mon long torse, et le tissu peinait à bien couvrir mes fesses.

La Blanca – Une-pièce décolleté coucher de soleil, 185 $ (en solde à 100 $)

Le maillot à volants

Ce que j’aime : Parmi tous les modèles testés, c’est celui qui m’a le plus charmée – autant par son confort que par sa coupe seyante (même s’il est aussi le plus cher). Parmi ses autres atouts : son imprimé de feuilles de palmier en vogue, ses teintes crème et bleu marine indémodables, son volant plissé résolument féminin, son décolleté qui met les courbes en valeur, sa doublure gainante à l’avant et son tissu en nylon recyclé. Impossible de lui trouver un faux pli.

Profile – Une-pièce feuillage et volants, de Profile, 158 $

Le maillot à effet froissé

Ce que j’aime : Le tissu « crinkle » (ou à effet froissé), c’est quoi exactement ? Il s’agit d’un matériau texturé obtenu grâce à une technique de fabrication qui crée de minuscules plis sur des matières comme des fibres synthétiques (ici, un mélange de polyester recyclé). Résultat : un maillot de bain ultra-extensible qui épouse bien les courbes, sculpte la silhouette et sèche à toute vitesse. J’aime aussi ses bonnets souples, qui soutiennent bien le buste, et sa couleur sorbet éclatante, parfaite pour l’été.

Un bémol : Petit avertissement pour celles qui ont un fessier plus généreux : la coupe dite « cheekie » dévoile pas mal de peau !

Simons - Une-pièce échancré texture ultraextensible, 80 $ (en solde à 60 $)

Le maillot noir classique

Ce que j’aime : C’est la petite robe noire des maillots de bain : un classique intemporel, pratique et toujours flatteur. Si vous ne deviez en choisir qu’un, ce modèle noir ferait un excellent candidat. J’apprécie particulièrement son fini satiné, son décolleté élégant et ses bonnets souples avec coussinets amovibles, à la fois confortables et légèrement soutenants.

Un bémol : Sur moi (qui mesure 5 pi 9, je le rappelle), il manquait un peu de longueur. Résultat : les bretelles tiraient légèrement sur les épaules, et mon ventre n’était pas tout à fait bien enveloppé. À considérer si vous avez un long torse ou des courbes plus généreuses.

Simons – Une-pièce satiné décolleté ajouré, 59 $ (en solde à 20 $)

Joanie a aussi déniché ce sublime bikini on ne peut plus flatteur chez PENN. Le haut pigeonnant à dos croisé et muni d’un anneau doré ainsi que la culotte taille haute à la coupe échancrée en V, tout comme la couleur avocat au fini satiné lui vont à merveille.

Fière allure avec Joanie



Modeuse assumée et ex-rédactrice en chef de magazines féminins, Joanie Pietracupa signe désormais une chronique magasinage dans Châtelaine — avec qui elle collabore depuis des années – ayant pour but de décrypter les tendances et d’offrir des conseils de style simples pour vous appuyer dans vos emplettes. Découvrez tout le contenu de la section « Fière allure » ici.