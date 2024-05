Met Gala 2024: les plus beaux looks du tapis rouge

C’est ce lundi 6 mai que se déroulait le Met Gala sous le thème Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Les belles au bois dormant : réveiller la mode). Les plus grandes stars américaines, dont Kim Kardashian, Nicole Kidman et Jennifer Lopez ont défilé dans des tenues époustouflantes, très majoritairement couvertes de fleurs.

Dès les premiers instants, le tapis rouge s’est métamorphosé en un somptueux jardin. Partout, des fleurs brodées, des imprimés fleuris, des tulles perlés en forme de feuillage, des bijoux ornés de pétales scintillants. Des roses, des lys, des pivoines.

Chaque année, le Met Gala se déroule au Metropolitan Museum of Art à New York afin de célébrer l’ouverture de l’exposition annuelle du Costume Institute. Les célébrités, les créateurs de mode et les personnalités les plus influentes s’y réunissent pour une soirée glamour empreinte de créativité, exhibant des tenues extravagantes en lien avec le thème de l’exposition.

Voyez les plus beaux looks du Met Gala 2024 :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Met Gala (@metgalaofficial_)

Jennifer Lopez

L’artiste brillait dans une robe ornée de cristaux et de perles créée par Daniel Roseberry pour Schiaparelli.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fashion Bomb Daily (@fashionbombdaily)

Anna Wintour

La rédactrice en chef du magazine Vogue et hôtesse de l’évènement, Anna Wintour, portait une robe blanche avec de subtils détails floraux de Loewe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Sabrina Carpenter

La chanteuse était tout simplement sublime dans cette robe nuage Oscar de la Renta.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Met Gala (@metgalaofficial_)

Zendaya

L’actrice et co-présidente de la soirée, Zendaya, était divinement ensorcelante dans cette une robe Margiela.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Met Gala (@metgalaofficial_)

Emma Chamberlain

La youtubeuse et présentatrice de Vogue sur la tapis rouge portait une robe signée Jean-Paul Gauthier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FASHION Magazine (@fashioncanada)

Sarah-Jessica Parker

L’actrice Sarah-Jessica Parker avait enfilé une création Richard Quinn, un chapeau Philip Treacy et un collier de perles plus long que sa robe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vogue (@voguemagazine)

Mindy Kaling

L’actrice et scénariste Mindy Kaling portait une robe sculpturale du couturier indien Gaurav Gupta.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Just Jared (@justjared)

Greta Lee

L’actrice Greta Lee était sublime dans cette création hyper féminine Loewe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bad Bunny Pictures (@badbunny_)

Bad Bunny

La star portoricaine portait un ensemble de la collection artisanale Margiela personnalisé par John Galliano.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Jessica Biel

Un rêve en rose ! L’actrice resplendissait sur le tapis rouge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vogue (@voguemagazine)

Rita Ora

La chanteuse Rita Ora dans une robe Marni garnie de perles datant de centaines d’années était accompagné de son mari, le scénariste Taika Waititi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Just Jared (@justjared)

Elle Fanning

L’actrice qui a joué Aurore (La Belle au bois dormant) dans le film Maleficent portait une impressionnante robe Balmain qui semblait faite en vitre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Met Gala (@metgalaofficial_)

Chris Hemsworth

L’acteur Chris Hemsworth et sa femme, Elsa Pataky, portaient des tenues signées Tom Ford.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Page Six (@pagesix)

Ayo Edebiri

Vous avez demandé des fleurs? L’actrice vous en a livré un bouquet avec cette création Loewe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paper Magazine (@papermagazine)

Kim Kardashian

La star de téléréalité avait enfilé une robe Margiela personnalisée par John Galliano.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par cfda (@cfda)

Lil Nas X

Le rappeur portait un ensemble signé Luar garni de quelque 50 000 cristaux Swarovski.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Just Jared (@justjared)

Gigi Hadid

La mannequin est apparue dans une robe Thom Browne brodée de fleurs jaunes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Check the Tag (@checkthetag)

Kendall Jenner

La mannequin portait une robe issue de la collection automne 1999 de la maison de haute couture Givenchy, imaginée par Alexander McQueen.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nicole Mary Kidmannews (@nicolekidmanaustralia)

Nicole Kidman

L’actrice était vraiment chic dans cette robe Balenciaga haute couture vintage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Met Gala (@metgalaofficial_)

Emily Ratajkowski

La mannequin portait une création Versace des plus sulfureuses.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Karlie Kloss

Divine cette robe Swarovski sertie de cristaux rosés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vogue (@voguemagazine)



Cardi B

Et le clou du spectacle : la gigantesque robe noire Windowsen de la rappeuse Cardi B, qui a complètement enveloppé les marches du Met.