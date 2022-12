Mode : tenues chics et glamour pour les Fêtes

La saison festive sera jubilatoire, cette année. Nous serons même invitées à jouer d’audace et à oser la fantaisie. Allons-y pour le rose, le strass et les froufrous !

Rose chic et choc

La partie de ping-pong chromatique des Fêtes (opposant le noir et le doré) est interrompue par un grand coup d’éclat ! Du magenta au fuchsia en passant par le fluo, le rose électrise depuis des mois les soirs de premières et autres mondanités. Il était normal qu’il se retrouve en vedette dans les partys de fin d’année. « C’est une couleur magnifique qui peut être portée en guise d’accessoires ou de la tête aux pieds. On a alors un effet wow garanti ! » s’exclame la styliste Florence O.Durand. Selon elle, l’intérêt marqué pour cette couleur est lié à la tendance Barbiecore, qui cartonne depuis l’annonce de la sortie du film Barbie, prévue en juillet 2023. L’univers de la poupée a en effet inspiré plusieurs designers. « La maison Valentino a présenté un défilé époustouflant. La collection, le décor : tout était rose Barbie ! », s’enthousiasme la styliste. Une folie qui fait du bien aux rétines… et à l’humeur.

De doux froufrous

Quand les volants s’invitent le long d’une encolure ou sur l’ourlet d’une robe, ils transforment un basique en tenue festive. Les cascades fluides et les ondulations sculpturales n’attendent que les premières notes de « Jingle Bell Rock » pour se mettre à bouger !

Hauteurs à succès

Pour faire grimper notre quotient tendance, les Mary-Jane des années 1970 reprennent du service, avec plateau costaud et talon vertigineux. « Elles font une belle jambe, que l’on porte une tenue mini ou un pantalon ultralong qui frôle le plancher », remarque Florence O.Durand.

Basique, mais raffinée !

Pas envie d’investir dans un « kit » de Noël ? Le chemisier est un caméléon qui a ses entrées dans toutes les réceptions, de la plus relaxe à la plus chic. « On le laisse déboutonné sur un haut court et ajusté, ou on le noue à la taille », explique Laurie Lemieux, cofondatrice et designer de Cokluch.

Stylisme festif

Comment rehausser un look sans défoncer son budget ? Une belle ceinture-chaîne dorée peut servir à la fois d’accessoire et de bijou, selon Christine Guérin, cofondatrice et designer de la griffe québécoise Cokluch.

Dans de beaux drapés

Les drapés et les ruchés – un tissu plissé – n’ont pas leur pareil pour réveiller des indémodables. Sans compter que les doux reliefs de vagues apportent une allure couture… Élégant !

