Polyvalente et indémodable, la petite robe noire se porte en toute circonstance : rencontres importantes au bureau, sorties entre amies, soirées romantiques ou même événements spéciaux. Notre chroniqueuse mode a sélectionné (et essayé pour vous!) sept jolis modèles pas chers.

Reitmans - Robe à boutonner à manches courtes et col chemisier, 59$ (en solde à 45$)

Ce que j’aime: Ce modèle entièrement boutonné se porte aussi bien ample que cintré à la taille par une ceinture fine. En plus, sa longueur coupée au genou est élégante et confortable. L’automne venu, je l’imagine fort bien assortie à un cardigan ou une veste large. Autre avantage, cette robe est offerte dans une grande variété de tailles, du TTP au 3X.

Reitmans – Robe en satin à manches courtes et col chemisier, 70$ (en solde à 52$)

Ce que j’aime: Cette robe toute simple à col chemisier et à demi fermeture éclair se marie avec tout: un col roulé, un veston, un pull épais, un collant opaque, des bas longs de collégienne, des bottes hautes, des baskets, alouette.

Le petit bémol: Son tissu satiné 100% polyester non extensible moule le ventre et limite légèrement les mouvements.

Uniqlo – Robe en nylon manches ¾, 60$ (en solde à 50$)

Ce que j’aime: C’est mon coup de cœur de la sélection! J’aime tout de cette robe: son tissu fin en nylon à la fois décontracté et confortable, ses grandes poches, ses manches légèrement ballon, son cordon à la taille pour ajuster la silhouette, sa longueur midi et sa fermeture éclair ton sur ton.

Uniqlo – Robe tricotée lavable à soutien-gorge, 50$

Ce que j’aime: Quel coup de génie que ce soutien-gorge intégré qui assure un maintien impeccable et ultraconfortable. J’apprécie également le tissu doux et lavable à la machine de la robe. On peut la porter seule ou avec une ceinture pour souligner la taille, et avec tout type de haut (chemisier, col roulé, manteau, veste, veston, etc.).

Le petit bémol: Attention, le tissu façon tricot en rayonne et polyester peut être trop moulant au goût de certaines femmes aux courbes généreuses, comme moi.

H&M – Robe en bouclette avec col, 60$

Ce que j’aime: J’ai un faible pour les robes à la coupe trapèze, que je trouve à la fois chics et décontractées. Le tissu bouclette et les boutons dorés ajoutent une touche d’élégance à ce modèle.

Le petit bémol: Cette robe est très, très courte! Je suis une femme de 5 pi 9 po et elle monte haut, jusqu’au haut de la cuisse.

H&M – Robe chemisier à volants, 45$

Ce que j’aime: J’adore ce modèle qui s’inscrit dans la tendance bohème de l’automne : coupe flottante, multiples volants, empiècements froncés, jupe évasée et étagée, et une fine ceinture amovible. Elle est très féminine et je l’imagine bien avec un sac à franges et des bottes hautes.

Le petit bémol: Avis aux personnes de grande taille: elle est très courte! À porter avec des collants opaques.

H&M – Robe sans manches, 75$

Ce que j’aime: Cette robe-veston sans manches à double boutonnage est un classique de la garde-robe automnale et hivernale. Elle peut se porter superposée à un chemisier simple, un col roulé ou un t-shirt, ou seule, par-dessus un soutien-gorge pigeonnant, pour un souper romantique.

Le petit bémol: Ce modèle est fait grand. Dans le doute, n’hésitez pas à prendre une taille de moins qu’à l’habitude.