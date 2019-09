Prix Gémeaux 2019: les plus beaux looks du tapis rouge

Le point commun de tous les habits et les robes repérés sur le tapis rouge du gala des Prix Gémeaux est assurément la petite fleur argentée que portait presque chaque artisan de la télé. Loin d’être anodin, cet accessoire symbolise le mouvement NOUS, qui vise à mettre de l’avant le travail des créateurs d’ici et de ceux qui travaillent dans l’ombre, derrière la caméra. Devant la montée des services de télé numérique comme Netflix, cette mobilisation des stars pour promouvoir la culture locale prend de plus en plus d’importance.

Notre cover-girl Hélène Bourgeois Leclerc a remporté un dernier prix pour son rôle de la sergente-détective Isabelle Roy, dans District 31, à qui elle a dit adieu l’année dernière.

Claudine Prévost et Herby Moreau ont animé le tapis rouge ainsi que l’après-gala.

Sophie Cadieux était en nomination dans la catégorie «premier rôle féminin dans une comédie» pour Lâcher prise.

Marie-Ève Janvier a reçu le prix Gémeaux pour son animation de la télé-réalité L’amour est dans le pré.

L’animatrice Anaïs Favron présentait la première partie du gala, qui n’était pas télédiffusée.

La série Ruptures, dans laquelle Mélissa Désormeaux-Poulin tient le rôle principal, a été retenue par le public comme finaliste pour le Prix du public Fonds Cogeco.

Ludivine Reding était en nomination pour son rôle dans la série Clash.

Isabel Richer a remporté le prix de la meilleure actrice dans un rôle de soutien dans une série dramatique pour son interprétation de Claude Boily dans Ruptures.

Laurence Leboeuf était nominée pour son premier rôle dans la série Le Jeu.

Bianca Gervais et son conjoint Sébastien Diaz ont remporté la statuette du meilleur magazine de services pour Format familial.

Mélissa Bédard était nominée pour la toute première fois pour son rôle dans M’entends-tu?.

Marina Orsini coanime l’émission Deuxième chance, nominée dans la catégorie «meilleure série documentaire: société».

Karine Vanasse, qui présentait deux prix Gémeaux, en a profité pour expliquer la campagne NOUS, dont elle est l’une des porte-paroles.

Marie-Mai était en nomination pour le documentaire Marie-Mai, notre histoire, qui fait le point sur sa vie et ses ambitions.

Guylaine Tremblay a été récompensée pour son animation du magazine Banc public.

Claude Legault était en nomination contre lui-même dans la catégorie «premier rôle masculin: série dramatique». C’est finalement pour son rôle dans Mensonges qu’il aura gagné.

Magalie Lépine-Blondeau était nominée pour son rôle de soutien dans la série Boomerang.

C’est pour son rôle de soutien dans Conseils de famille que Catherine Trudeau était en nomination.

Rose-Marie Perreault était nominée pour son premier rôle dans la série Le Monstre, dans laquelle elle interprète une jeune femme victime de violence conjugale. La série est fondée sur le récit de l’histoire vécue par la comédienne Ingrid Falaise.

Catherine-Anne Toupin et son conjoint Antoine Bertrand étaient tous deux en nomination pour leur premier rôle dans la comédie Boomerang.