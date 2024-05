20 jolies robes pour assister à un mariage

Choisir la parfaite robe pour assister à un mariage peut parfois sembler être un défi. Entre le lieu de l’événement, le code vestimentaire et votre propre style personnel, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Que vous assistiez à un mariage champêtre, urbain ou à la plage, nous avons rassemblé des conseils et des idées pour vous aider à trouver la robe idéale qui vous fera rayonner tout en respectant l’ambiance et le décor de l’événement.

Robes pour un mariage champêtre

Pour un mariage en nature, dans une grange ou simplement rustique, il est généralement recommandé de choisir des tenues qui reflètent le thème naturel tout en demeurant élégantes. Voici quelques conseils pour bien s’habiller :

Une robe longue ou midi légère et fluide dans des tons pastel, possiblement avec des motifs floraux.

Des matières naturelles comme le coton, le lin, la dentelle ou la soie.

Des chaussures confortables, comme des sandales à talons compensés ou des ballerines.

Des accessoires simples et naturels, comme une couronne de fleurs ou des bijoux minimalistes ornés de perles délicates.

Robe cocktail à fleurs, RW&Co. – 149,90 $ (en solde à 112,42 $)

Acheter maintenant

Robe maxi buste nid-d’abeilles, Icône – 75 $

Acheter maintenant

Robe sans manches, Penningtons – 89,95 (en solde à 62,96 $)



Acheter maintenant

Robe maxi fleurie, Mango – 99, 99

Robe maxi à fleurs, Anthropologie – 198 $



Acheter maintenant

Robe longue à dos ouvert, Frank and Oak – 149 $



Acheter maintenant

Robes pour un mariage urbain



Pour un mariage en ville ou dans une salle plus guindée, vous pouvez opter pour des tenues un poil plus modernes avec détails plus tape-à-l’oeil. On aime :

Une robe de cocktail chic ou une combinaison-pantalon élégante;

Des tissus raffinés comme la soie, le satin ou le velours;

Des couleurs classiques comme le noir, le bleu marine, le bordeaux ou des tons métalliques;

Des manches tombantes, une épaule dénudée ou un décolleté original ou plus désinvolte;

Des escarpins élégants;

Des accessoires imposants, comme des boucles d’oreilles XXL, en argent ou en or, assorties à un collier plus neutre ou vice-versa. Sinon, on complète un look plus minimaliste à une jolie pochette assortie aux accessoires.

Robe en soie, Club Monaco – 289 $



Acheter maintenant

Combinaison, Mango – 129,99 $

Acheter maintenant

Robe courte, Banana Republic – 210 $



Acheter maintenant

Robe plissée emmanchures américaines, Mango – 179,99 $



Acheter maintenant

Robe cocktail satinée, FRNCH- 182 $



Acheter maintenant

Robe, Reformation – 258 $



Acheter maintenant

Robes pour un mariage sur la plage

Pour un mariage sur la plage, il est conseillé d’opter pour des tenues légères, décontractées, bohèmes ou vaporeuses.

Une robe longue fluide dans des tissus légers comme le lin, la mousseline, le chiffon ou le coton. Les broderies claires sont également bienvenues;

Des couleurs neutres ou pourquoi pas des motifs tropicaux, selon l’occasion;

Des sandales plates ou compensées confortables pour marcher sur le sable.

Des accessoires simples et organiques comme des bijoux ornés de perles, de pierres naturelles ou de fleurs, et peut-être même un chapeau souple et chic.

Robe Midi en lin, Reitmans – 79,90 $

Acheter maintenant

Robe à maille, Banana Republic – 330 $



Acheter maintenant

Robe en lin, Contemporaine – 125 $



Acheter maintenant

Robe ajustée, Dynamite – 79,95 $



Acheter maintenant

Robe à volants, RW&Co. – 149,99 $ (En solde à 104,93 $)



Acheter maintenant

Robe lin et coton biologique, Jennifer Glasgow, 280 $

Acheter maintenant

Jupe midi en crochet, Roots – 128 $

Acheter maintenant

Robe longue, Shy Velvet – 89,58 $

Acheter maintenant

POUR TOUT SAVOIR EN PRIMEUR Inscrivez-vous aux infolettres de Châtelaine Courriel *

Newsletters * Tout sélectionner La quotidienne : du lundi au vendredi, recevez à la première heure un condensé de nos reportages, recettes et trouvailles du moment. C’est notre façon de vous dire bonjour ! C’est exquis : le samedi, entrez dans la cuisine de notre rédactrice en chef, qui vous parle de ses recettes et produits préférés et vous propose un menu savoureux inspiré des meilleurs rabais de la semaine dans les supermarchés. J’aimerais également recevoir de l’information et des offres de la part de partenaires de Châtelaine triés sur le volet.

CAPTCHA

En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions d'utilisation et politique de confidentialité. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.