9 jolis sacs fourre-tout pour une rentrée stylée

Clés. Portefeuille. Lunch. Bouteille d’eau. Ordinateur portable. Si vous avez l’impression d’emballer tout ce que vous possédez chaque matin lorsque vous partez au bureau, vous avez besoin d’un sac fourre-tout qui peut contenir tous vos objets essentiels.

Le sac idéal ne sera pas seulement beau: votre choix devrait être guidé par la fréquence à laquelle vous transportez un ordinateur portable, les lieux où vous allez le plus souvent (un bureau où vous pouvez laisser vos affaires, un café près de chez vous où même l’aéroport) et la quantité de choses que vous devez réellement transporter chaque jour.

Un fourre-tout minimaliste à longues anses est idéal pour un usage quotidien et il peut également servir de sac pour les courses ou de sac de sport en cas de besoin. Vous voulez rester organisée quoi qu’il arrive? Optez pour un modèle résistant et doté de détails pratiques, comme des compartiments zippés, une pochette rembourrée pour ordinateur portable ou un porte-bouteille.

Les meilleurs sacs de travail québécois et canadiens

🇨🇦 Monos – Sac fourre-tout Metro, 285$

Conçu pour être assorti aux valises de la marque, ce sac fourre-tout compact est le compagnon idéal de celles qui sont toujours en déplacement. L’extérieur en cuir végane est résistant à l’eau et l’intérieur comporte de nombreuses poches pour ranger des objets de toutes tailles. Il est en outre doté d’une doublure en coton doux qui ne rayera pas vos effets personnels délicats. Nous apprécions également le large choix de couleurs tendance, notamment des tons neutres minimalistes et des motifs audacieux.

⚜️ Lambert – Le Malorie Mallette 2-en-1, 155$

Une mallette impose le respect. Celle-ci peut contenir un ordinateur portable de 16 pouces et est livrée avec une bandoulière en nylon amovible. Elle dispose d’une grande poche avant aimantée et d’un passant à bagage pour la fixer à la poignée d’une valise.

⚜️ Simons – Sac seau XL en suède, 195$

Ce superbe sac fabriqué en Italie et importé par le détaillant québécois Simons est suffisamment grand pour accueillir un ordinateur portable de 15 pouces en plus d’être munie d’une grande anse. Il n’a peut-être pas de poche intérieure, mais il vient avec une pochette zippée amovible dans laquelle vous pouvez loger tous vos essentiels.

🇨🇦 Ai – Sac fourre-tout Worker, 220$ (en solde à 165$)

Assez spacieux pour vous accompagner de la salle de sport au bureau en passant par l’apéro, ce sac chic à imprimé serpent peut facilement contenir un ordinateur portable de 13 pouces et il est livré avec une bandoulière amovible très pratique. Ce fourre-tout a également la taille idéale pour être utilisé comme bagage à main lors de vos voyages, car il se glisse facilement sous un siège d’avion.

🇨🇦 Ela x Jillian Harris – Sac fourre-tout Everyday 2.0, 110$

Cette collaboration de rêve entre la marque torontoise Ela et la créatrice de contenu et entrepreneure canadienne Jillian Harris devrait égayer vos journées au boulot. Doté de nombreuses poches (dont un porte-cartes avec protection RFID anti-lecture de puce pour protéger vos informations personnelles), ce sac fourre-tout extra large à imprimé vichy est suffisamment polyvalent pour vous accompagner au travail, à l’aéroport et même à la plage.

🇨🇦 Hannah Canvas – Sac fourre-tout Mino, 73$

Si vous recherchez un sac qui fait tout, optez pour un fourre-tout classique en toile. Ces modèles robustes et conçus pour transporter des charges lourdes peuvent aussi être incroyablement chics. À preuve, le sac Boat and Tote emblématique de L.L. Bean – qui peut être personnalisé avec vos initiales ou une référence amusante – a été adopté par une tonne de fashionistas canadiennes ces dernières années. Celui-ci est fabriqué au Canada et offert en six couleurs vives, et il peut être porté en bandoulière ou à l’épaule.

🇨🇦 Poppy & Peonies – Sac fourre-tout Go-Getter, 125$

Doté d’un compartiment pour bouteille d’eau, d’un porte-clés intégré et d’une poche rembourrée pour l’ordinateur portable, ce fourre-tout est à la fois stylé et fonctionnel. Il est offert dans 11 coloris, du noir classique au rose poudré. Nous aimons particulièrement le modèle bordeaux, un coloris en vogue depuis quelque temps.

⚜️ Matt & Nat – Fourre-tout Lusik, 170 $

Ce sac ne manque pas de pochettes. Une aimantée à l’extérieur, une rembourrée pour un ordinateur portable de 13 pouces, une pour le téléphone, une zippée, puis trois fentes pour des cartes. Fini la perte de précieuses minutes à tout retourner quand vous êtes pressée. De plus, il est conçu à 58% de matériaux recyclés.

🇨🇦 Eleven Thirty – Sac fourre-tout Romy, 420$

Vous cherchez un modèle unique en son genre? Chacun de ces sacs fourre-tout fabriqués à Toronto est fait de cuir de vache et arbore un motif poivre et sel unique. Il est muni à la fois de poignées sur le dessus et d’une bandoulière, et peut contenir un ordinateur portable de 15 pouces. Ce sac n’est pas donné, mais il embellira avec l’usure; vous pourrez donc le porter fièrement pendant de nombreuses années.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en août 2025.

