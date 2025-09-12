/
Shopping

Les 3 tendances mode à adopter cet automne

Un accessoire indispensable, une couleur non négligeable et un style décontracté qui feront tous fureur à l'automne 2025... Voilà de quoi vous inspirer pour vos emplettes de la rentrée 2025.
Par Andréanne Dion
12 septembre 2025
Photo: Christie Voung

Jamais trop de ceintures

Le meilleur conseil des stylistes? Achetez-vous une bonne ceinture. Cet accessoire est le plus important de tous, mais il travaille souvent dans l’ombre, caché sous un chandail ou un veston. Cette saison, mettez-le en valeur. Portée sur une robe, un tricot épais ou un manteau, une ceinture sculpte la silhouette et ajoute de la texture. Pour adopter la tendance, inspirez-vous du style maximaliste de la maison italienne Schiaparelli en superposant vos ceintures préférées. Vous pouvez aussi revisiter les modèles extralarges du début des années 2000 ou ajouter une boucle spéciale.

Poppy Barley - Ceinture pour pantalon, 75$

Brave - Ceinture en cuir Vinyla Nappa, 140$

Brave - Ceinture en cuir à poils, 120$

Bonsoir, les sportives

Les athlètes qui déambulent sur les campus nous inspirent avec leurs cotons ouatés à col rond, leurs chaussettes blanches et leurs survêtements à rayures. Ajoutez une casquette et des baskets basses, et vous frapperez un coup de circuit!

Good for Sunday - Chandail surdimensionné Heritage, 120$

Livøm - Casquette en jean coloré, 22$

Yoga Jeans - Jeans Lili coupe très évasée, 128$

Reebok - Baskets Club C Ground UK à imprimé guépard, 150$

Province of Canada - Chaussettes rayées, 19$

La cerise sur le gâteau

Le rouge s’impose cette année, en boutique comme sur les podiums, où de nombreux looks monochromes ont été remarqués. Et même une toute petite touche de cette couleur vive dynamise une tenue. Cet automne, choisissez des tons riches et élégants, allant du cramoisi somptueux au merlot, qui tire sur le mauve.

Melanie Lyne - Robe étagée en chiffon, 198%

Espe - Sac Erin I mini, 69$

RW&Co - Veste courte à col henley en mélange de coton et de mérinos, 80$

Mejuri - Boucles d’oreilles de type «huggies» Dôme, 168$

Penningtons - Blouson aviateur en faux cuir, 120$

BonLook - Lunettes rondes en acétate Juniper, couleur «Clear Cherry», à partir de 149$

Dr. Martens - Bottes 1460 en cuir lisse, couleur «Cherry Red», 215$

Tous les produits cités dans ce texte ont été choisis de manière indépendante par notre équipe éditoriale. Certains achats effectués à partir des liens affiliés peuvent nous rapporter une petite commission, sans coût additionnel pour vous.

Andréanne Dion
Andréanne Dion

Andréanne Dion est journaliste pour les section style et beauté de Châtelaine.

THÈMES ABORDÉS :
shoppingmodemode automnetendanceCeintureStyletendances automneRougetendance couleurvêtements de sportmode automnale
