Les 3 tendances mode à adopter cet automne

Photo: Christie Voung
Le meilleur conseil des stylistes? Achetez-vous une bonne ceinture. Cet accessoire est le plus important de tous, mais il travaille souvent dans l’ombre, caché sous un chandail ou un veston. Cette saison, mettez-le en valeur. Portée sur une robe, un tricot épais ou un manteau, une ceinture sculpte la silhouette et ajoute de la texture. Pour adopter la tendance, inspirez-vous du style maximaliste de la maison italienne Schiaparelli en superposant vos ceintures préférées. Vous pouvez aussi revisiter les modèles extralarges du début des années 2000 ou ajouter une boucle spéciale.
Les athlètes qui déambulent sur les campus nous inspirent avec leurs cotons ouatés à col rond, leurs chaussettes blanches et leurs survêtements à rayures. Ajoutez une casquette et des baskets basses, et vous frapperez un coup de circuit!
Le rouge s’impose cette année, en boutique comme sur les podiums, où de nombreux looks monochromes ont été remarqués. Et même une toute petite touche de cette couleur vive dynamise une tenue. Cet automne, choisissez des tons riches et élégants, allant du cramoisi somptueux au merlot, qui tire sur le mauve.
