Cette saison, la mode se pare d’une touche romantique inattendue: la dentelle revient au-devant de la scène. Longtemps associée aux robes de mariée ou aux silhouettes victoriennes, elle s’impose désormais comme un tissu moderne et résolument féminin. Aperçue sur les passerelles des défilés internationaux avant de séduire les créatrices de contenu en vogue sur Instagram, TikTok ou Pinterest, elle se décline en jupes slip délicates, en pantalons audacieux, en détails bohèmes façon Jane Birkin ou en accents rock dignes de Stevie Nicks.

D’où vient la tendance?

Autant chez Chloé, Fendi, Saint Laurent et Gabriela Hearst, le style lingerie a conquis la planète mode avec ses hauts délicats, ses jupes bordées de dentelle et ses robes façon nuisette revisitées.

Sur les tapis rouges, la dentelle noire se montre sensuelle et intemporelle, épousant joliment le corps. Dans la rue, elle s’impose autant à Paris, ornant par exemple une robe slip sous une veste de ferme décontractée et structurée, qu’à Copenhague, dans une robe ou une jupe midi asymétrique superposée à un jean. Et sur Instagram et TikTok, elle s’éclate: sa finesse s’allie par exemple à l’aura rebelle d’un blouson en cuir ou à la douceur d’un pull surdimensionné en cachemire.

Pour les débutantes, l’idéal est d’apprivoiser la dentelle noire par petites touches : une jupe délicatement bordée sous un chandail extra-large, un chemisier ajouré glissé sous une veste ou un top raffiné marié à un jean droit. Aux plus aguerries, je dis: osez le look de la tête aux pieds ou les superpositions en agençant, par exemple, une robe slip satinée délicate avec un blouson en cuir et des bottes hautes pour un effet à la fois glamour et contemporain.

Nos plus belles trouvailles pour adopter la dentelle noire

SIMONS – Le t-shirt dentelle manches longues Contemporaine, 59$

C’est la pièce polyvalente idéale : un haut à manches longues à la coupe ajustée et au col rond, confectionné en dentelle transparente légèrement extensible. Sans doublure, il peut être porté seul pour un look audacieux ou superposé à une camisole noire pour un effet plus subtil. Personnellement, je le porterais sous une robe-veston sans manches.

DYNAMITE – Jupe maxi diaphane en dentelle, 80$ (en solde à 42$)

Que vous la portiez sous une courte robe slip, préférablement noire, sous un pull duveteux très grand ou sous un blazer long, cette jupe maxi en dentelle délicate insuffle une dose de romantisme à tout look automnal.

ZARA – Top style lingerie dentelle ZW Collection, 80$

Avec son encolure en V, ses fines bretelles, sa coupe asymétrique et sa dentelle brodée, cette camisole diaphane ajoute une touche bohème tendance à un ensemble veston-pantalon autrement classique.

ANTHROPOLOGIE – Robe slip maxi Godet en dentelle By Anthropologie, 158$

Pièce phare de la saison, cette robe slip seyante se porte de mille et une façons: mariée à un jupon, à un perfecto en cuir, à un pull épais, à une chemise TTG, à un veston long. Confidence: elle est dans mon panier!

MANGO – Robe longue dentelle, 100$

Ses bretelles larges et l’absence de fermeture lui confèrent une allure moderne. Presque entièrement doublée, cette robe est idéale pour les soirées élégantes ou les occasions spéciales, surtout accompagnée d’une veste en velours noir.

H&M – Collant en dentelle, 25$

La tendance vous effraie un peu? Adoptez la dentelle noire sous forme de collant, pourquoi pas. Facile à intégrer au quotidien, il ajoute une touche chic et sexy à une jupe midi, une robe en tricot ou même un short en cuir, sans en faire trop.

SELF-PORTRAIT – Sac à main Crystal Lace Self-Portrait X Christopher Kane, 886$ (en solde à 559$)

Mignon comme tout, ce sac compact (17 cm de large, 10 cm de haut et 5 cm de profondeur) se distingue par sa dentelle fine et ses délicats cristaux noirs. Fruit d’une collaboration entre la marque londonienne Self-Portrait et le designer Christopher Kane, il combine style et praticité : son fermoir à bouton magnétique permet de garder vos essentiels en sécurité tout en s’ouvrant d’un seul geste, tandis que sa doublure en faux cuir apporte une finition élégante.

BETSEY JOHNSON – Escarpins SB Nikki Noir, 150$

En plus d’allonger la silhouette avec leur talon de 7,5 cm, ces escarpins ornés de perles et de sequins qui dessinent un délicat motif de dentelle sont follement chics et dans l’air du temps. À marier avec un tailleur satiné bien ajusté.