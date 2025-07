L’imprimé à pois, follement tendance

Des robes aux allures vintage aux ensembles coordonnés ultra-modernes, en passant par les accessoires les plus pointus (pensez chaussures, sacs à main et même bijoux !), les pois s’imposent comme l’imprimé star de l’été. Tantôt chics et graphiques, tantôt naïfs et joyeux, ils s’adaptent à tous les looks et à toutes les personnalités.

D’où vient la tendance ?

Portés par les actrices américaines Marilyn Monroe à Lucille Ball, et atteignant leur apogée avec les fameuses robes New Look de Christian Dior, les pois ont marqué la mode dès la fin des années 1940. Dans les années 1980, ils prennent de l’ampleur – littéralement ! – en devenant plus gros et audacieux.

Prabal Gurung, Valentino, Nina Ricci

Saut dans le temps à l’été 2025: l’imprimé est partout sur les passerelles des grands créateurs. Prabal Gurung, Valentino, Nina Ricci, Moschino, Carolina Herrera et Jacquemus l’ont tous remis au goût du jour. Il s’illustre sur des tailleurs coordonnés, des blouses diaphanes, des robes courtes ou glamour, des gants, des foulards et même des bottes.

Moschino, Carolina Herrera, Jacquemus

Si l’on se fie aux looks aperçus lors des défilés internationaux, il y a deux façons de porter la tendance. La première: oser le picoté de la tête au pied, en mariant blouse et jupe, ou veste et pantalon à pois. Même motif, tailles variées ou camaïeu de couleurs complémentaires – tout est permis ! La seconde option: adopter les pois par petites touches, en les intégrant à des accessoires audacieux qui rehaussent des tenues neutres.

Les meilleurs achats pour adopter l’imprimé

RW&Co. - Robe cocktail midi sans manches à col licou, 179 $ (en solde à 80 $)

Avec sa coupe flatteuse pour les silhouettes toutes en courbes et son col licou élégant, cette robe est parfaite pour les soirées estivales ou les mariages en plein air. Portez-la avec des talons à fines brides et des boucles d’oreilles dorées pour un look raffiné et féminin.

Tristan – Bustier imprimé à pois et pantalon à pois jambe large, 85 $ (en solde à 60 $) et 125 $

Ce duo composé d’un bustier et d’un pantalon fluide à jambe large crée une silhouette décontractée tout en finesse. À porter ensemble pour un effet qui attire tous les regards ou à séparer pour multiplier les possibilités, même l’automne venu.

Ardene – Ballerines en maille à pois, 18 $ (en solde à 5 $)

Ultra-légères, ces ballerines en maille transparente ajoutent une touche ludique à n’importe quelle tenue. Parfaites avec un jean aux bords roulés ou une minirobe unie pour un style décontracté chic.

Simons – Longue robe tube étagée tulle à pois Icône, 129 $

C’est mon coup de cœur. Féminine, vaporeuse et théâtrale à souhait, cette robe est idéale pour une occasion spéciale comme un bal ou une soirée glamour. Associez-la à des sandales métallisées et une mini pochette pour équilibrer son volume romantique.

Reitmans – Robe midi sans manches avec col carré, 69 $ (en solde à 42 $)

Ligne épurée, coupe flatteuse et joli décolleté au dos : cette robe s’agence aussi bien avec des baskets blanches qu’avec des sandales à talons pour un brunch ou une sortie estivale.

Michael Kors Outlet – Grand sac à bandoulière Jet Set à pois et à logo signature, 498 $ (en solde à 79 $)

Fonctionnel mais stylé, ce sac à bandoulière décoré de bouts de chaîne argentée apporte une dose de personnalité à votre look du quotidien. Mariez-le à une tenue sobre pour laisser briller son motif éclaté et son allure vintage contemporaine.

Aldo – Ballerines Krishelle, 75 $

J’aime autant leur teinte bourgogne que leurs délicats détails argentés. Avec leur fini texturé et leur allure féminine, ces ballerines à pois rehaussent à merveille un look de bureau ou de fin de semaine. À enfiler avec un pantalon capri cigarette pour un look pile poil dans les tendances de la saison.

Zara – Top à pois ZW Collection, 80 $

Ce haut structuré à pois bicolores injecte une touche rétro chic à votre garde-robe. Agencé à un pantalon blanc à jambe large, il confère à votre ensemble un style à la fois moderne et intemporel.