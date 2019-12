Looks des fêtes: tendance cristaux

La star brillait de mille feux – plus précisément, 2 500 cristaux parsemés sur son fourreau couleur chair… Inoubliable Marilyn Monroe quand elle a chanté Happy Birthday to you au président Kennedy. Lors de la tournée de 2012, les tenues de scène de Beyoncé croulaient sous un demi-million de brillants! Mais sans tomber dans la démesure, on peut bien s’accorder un peu de strass en cette période de l’année. Rien n’est plus magique que des constellations d’étoiles qui s’allument dans le firmament nocturne. La Nature est source d’inspiration pour la mode : une poignée de petits cristaux saupoudrés sur une robe ou un haut sombres recrée la féerie de la Voie lactée. On veut plus de voltage? Allons-y avec les omniprésentes boucles d’oreilles frangées, sillonnées de strass, qui empruntent à l’Art déco sa géométrie linéaire. Ou un serre-tête bien garni qui devient presque un diadème princier. Mais les cristaux ont élargi leur rayon d’action pour combler celles qui célèbrent de façon plus casual. On les retrouve sur des pièces du quotidien comme des t-shirts, des cols roulés ou des tennis. Et sur des matières autres que le velours noir. C’est suffisant pour installer une ambiance festive et scintiller parmi les invités.

