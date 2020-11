UNIQLO : des pièces-cultes et une collection capsule avec Jil Sander

UNIQLO s’est offert le plus vaste magasin du pays : deux étages lumineux au Centre Eaton, dans le centre-ville de Montréal. On peut enfin apprécier de visu tous les basiques à prix accessibles, qui nous font tant saliver en ligne ! Les pulls en cachemire déclinés en 12 couleurs. Les petites doudounes poids plume. Les t-shirts aux adorables illustrations. Le temple du vêtement simple et bien pensé a aussi réservé un espace pour ses activités de développement durable et d’engagement social, comme RE.UNIQLO. Cette initiative vise à recycler les vêtements usagés de la marque et à les redistribuer aux gens dans le besoin (des bacs de collecte sont à disposition sur place). Et pour créer des liens avec la communauté montréalaise, l’empire nippon a aménagé un coin de lecture pour les petits, avec une sélection de livres choisis par des libraires locaux.

Les pièces-cultes

Elles sont nombreuses, les pièces qui ont contribué au succès de la marque. Les tendances éphémères n’entrent pas dans l’ADN d’UNIQLO. Ce sont plutôt des basiques de qualité, des tissus technos performants et de belles gammes de coloris qui ont séduit la clientèle.

La collection Heattech : les leggings, collants, hauts et dessous offrent une douce chaleur grâce à des fils thermorégulateurs de micro-acrylique qui mesurent 1/10 ème d’un cheveu humain.

Les parkas et doudounes en duvet ultraléger

Les blousons en peluche (sherpas)

Les pulls et robes en maille 3D (une technologie avancée qui n’utilise qu’un seul fil… pas de couture, pas de perte)

Les pulls abordables en mérinos (à partir de 39,90 $) et en cachemire (à partir de 109,90 $)

Les t-shirts (UT) illustrés par Andy Warhol, Keith Haring. Les chouettes collaborations avec Peanuts et Disney.

Les jeans fabriqués selon une tradition de tissage japonais

Pull Heattech, UNIQLO, 19,90 $



La collection capsule avec Jil Sander

Nom de code : +J. Les fashionistas frissonnent de bonheur en voyant cette initiale qui signe la collaboration entre UNIQLO et la designer allemande Jil Sander. L’esthétique minimaliste de cette dernière s’accorde parfaitement avec les lignes pures d’UNIQLO. Un premier partenariat en 2009 avait abouti à la création de quelques collections. UNIQLO a renoué avec Jil Sander cette année. Parmi les objets de désir : les grands chemisiers, les doudounes, les vestes-tailleurs, les pulls en cachemire et en mérinos et les longues robes en maille. À partir du 12 novembre.