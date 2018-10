Uniqlo, roi japonais des basiques, enfin chez nous!

Roulements de taiko: Uniqlo, la fameuse marque japonaise de basiques, va avoir pignon sur rue au Québec. Sur une grande artère ou dans un centre commercial? Les paris sont ouverts. Toronto et Vancouver ont déjà leurs boutiques. Chez nous, il faut patienter encore un peu pour fouler un vrai plancher. Entre-temps, on trouve notre bonheur grâce à l’application mobile (en français svp), le sésame qui nous donne virtuellement accès à tous les essentiels du géant mondial.

Design intemporel et prix doux

Il suffit de prononcer le mot Uniqlo pour déclencher l’euphorie chez les fashionistas. Pourquoi? Simplicité sublimée, haute technologie nippone, qualité irréprochable et, variable essentielle dans l’équation, prix très abordables. Des exemples? Un col roulé en cachemire à 99,90 $. Un jean à 49,90 $. Un soutien-gorge à 29,90 $. La quête de la perfection dans la pureté du design et la recherche constante des matériaux uniques repoussent sans cesse les limites de la mode Uniqlo.

Des invités de prestige

Depuis 1984, année de sa création, Uniqlo repense ses basiques. Pour qu’ils soient plus résistants, durables, astucieux et qu’ils facilitent notre quotidien. L’entreprise frappe régulièrement de grands coups en développant des collections capsules avec de chics icônes françaises (Inès de la Fressange et Carine Roitfeld), des créateurs bien établis (Alexander Wang, Christophe Lemaire, JW Anderson et Jil Sander), des marques-cultes (Reebok et TOMS), des artistes pop (KAWS, Takahashi Murakami) et même des célébrités comme Pharrell Williams.

Nos coups de cœur

Uniqlo est un paradis de valeurs sûres, déclinées en une généreuse palette de couleurs. Rien de tel pour se bâtir une garde-robe. Mais si on doit vraiment, vraiment choisir… voici un aperçu de ce qui nous est tombé dans l’œil!