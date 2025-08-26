En faisant récemment le tri dans mon placard, je me suis retrouvée entourée d’une mer de tissu. Six jeans, cinq paires de baskets blanches et, à ma grande surprise, quatre serviettes de plage. (En tant que Canadienne qui ne connaît que trois mois d’été par an, pourquoi aurais-je besoin de quatre serviettes de plage?)

Submergée, je n’avais qu’une envie: mettre dans des sacs les affaires dont je n’avais pas besoin et les donner à une friperie, mais mon compte en banque m’en a dissuadée. Grâce à l’essor des plateformes de revente en ligne, telles que Facebook Marketplace et Poshmark, il est plus facile que jamais de gagner un peu d’argent en vendant des vêtements légèrement usés (surtout s’ils sont de saison, en bon état ou à la mode).

Consignation, groupes d’achat, de vente et d’échange, boutiques d’échange... Il existe de nombreuses options – toutes avec leurs avantages et leurs inconvénients – pour vider votre garde-robe. Voici comment vendre vos vêtements, selon des spécialistes.

Déterminez la méthode qui vous convient le mieux

La meilleure méthode de revente dépend de l’endroit où vous vivez, du temps dont vous disposez et du type de vêtements que vous souhaitez vendre. Si vous manquez de temps et d’espace, vous pouvez essayer les magasins de vente en consignation, comme Common Sort, qui offre ses services sur l’île de Montréal.

PUBLICITÉ

Ce type de commerce demande généralement aux clients d’apporter sur place leurs vêtements, chaussures et accessoires en bon état. Les employés sélectionnent ensuite les articles qui se vendent bien et fixent les prix en conséquence, ce qui permet aux particuliers de faire un peu d’argent sans avoir à se soucier de vendre eux-mêmes leurs articles.

Vous cherchez à gagner davantage d’argent? Les marchés sociaux, tels que Poshmark (anglais seulement) et Depop (anglais seulement), pourraient être la solution idéale, mais ils nécessitent un peu plus de travail. Vous devrez prendre des photos des articles, fixer leur prix, rédiger des descriptions, interagir avec les acheteurs potentiels et expédier les vêtements (à l’aide d’une étiquette d’expédition fournie). Bien que cela demande un peu plus d’efforts en amont, le géant de la consigne en ligne Poshmark offre une plus grande portée et de meilleures chances d’achat, tandis que les magasins de vente en consignation sélectionnent les produits selon leurs propres critères (en fonction de leur clientèle habituelle). Comme les boutiques qui font de la consignation, Poshmark prélève un pourcentage sur les ventes, mais fournit également des services, tels que l’authentification des articles de luxe, une expédition simplifiée, des informations sur les articles les plus vendus et des fonctionnalités pour atteindre plus d’acheteurs potentiels, telles que Posh Shows, un service de vidéo qui permet aux utilisateurs de partager et de vendre leurs produits en direct.

Vous souhaitez vous passer complètement d’intermédiaire? Les groupes d’achat, de vente et d’échange, tels que Facebook Marketplace, mettent directement en relation les vendeurs et les acheteurs. Cette approche simple de la revente nécessite que les utilisateurs prennent et publient des photos du produit, rédigent une description, créent des mots-clés pour attirer les acheteurs, communiquent avec les vendeurs potentiels et organisent la cueillette ou la livraison. L’avantage? Après tout ce travail, vous empochez 100% des bénéfices.

Si l’argent n’est pas votre priorité et que vous souhaitez simplement troquer un article contre un autre, essayez l’échange de vêtements. Le Shwap Club, à Montréal, est un exemple de boutique qui fonctionne sur la base d’un abonnement donnant accès à une sélection de vêtements tendance en bon état.

PUBLICITÉ

3 astuces pour réussir à vendre vos vêtements

Quelle que soit la méthode que vous choisissez, voici quelques bonnes pratiques et conseils à garder à l’esprit pour faciliter la revente de vos avoirs.

Soignez vos photos

Une photo accrocheuse est primordiale pour les sites de revente. Il est très important de garder à l’esprit que les vêtements se vendent mieux lorsque les gens peuvent les voir clairement, explique Alex Da Costa de Smoking Vintage, une boutique en ligne offrant des vêtements rétro. «Il est essentiel de garder ça simple et de prendre les photos sous un bon éclairage. Vous n’avez pas besoin d’un décor sophistiqué, mais il faut disposer les vêtements avec soin et les présenter sur un mannequin vivant ou de vitrine.»

Il est conseillé d’ajouter au moins deux photos (le devant et le derrière) ainsi que quelques photos détaillées (qui mettent en valeur la couleur, la texture ou toute autre caractéristique particulière du vêtement, comme des accrocs ou les détails d’un logo).

Les vêtements sont plus faciles à voir sur une personne ou un mannequin, avec un arrière-plan simple. (Photo: Alex Da Costa)

Évitez les photos comme celle-ci: il est difficile de voir le vêtement. (Photo: Alex Da Costa)

Vendez au juste prix

Il est essentiel de connaître la valeur de ce que vous vendez. «Je fais beaucoup d’études de marché pour déterminer la valeur des articles que je vends. Je vérifie les prix de vente d’articles similaires sur Poshmark et d’autres plateformes, comme eBay, pour avoir une idée du prix auquel l’article est susceptible de se vendre», explique Sarah Winton, une assistante juridique à temps plein de Whitehorse, au Yukon, qui vend des articles sur Poshmark.

PUBLICITÉ

Une fois que vous avez photographié et fixé le prix de vos articles, il est important de vous assurer qu’ils atteignent le bon acheteur grâce à des mots-clés et des descriptions. «Je fais des recherches de mots-clés en ligne [en regardant comment les autres vendeurs commercialisent leurs articles, par exemple en utilisant le mot “veste” plutôt que “blazer”] et je m’assure de connaître les tendances de la saison en cours. J’utilise un modèle de fiche descriptive. J’indique la taille, les mesures, l’état de l’article, la couleur, le tissu et toute information particulière (par exemple, si l’article présente des défauts ou s’il est rare!). J’essaie d’être aussi descriptive que possible et d’anticiper les questions potentielles.»

Misez sur un moment propice

Vous êtes tenté de vous débarrasser de votre manteau d’hiver au printemps? Attendez une saison plus appropriée. «Pour réussir à vendre dans un magasin de vente en consignation, vérifiez la saison pour laquelle les propriétaires achètent. Mettez de côté les articles dans votre placard en attendant la bonne saison et n’apportez que ceux qui sont pertinents», conseille Nicole Babin, propriétaire de la succursale torontoise de Common Sort. (Dans le même ordre d’idées, Poshmark rapporte que les utilisateurs recherchent davantage de manteaux de printemps en avril qu’en mars.)

S’il est important de tenir compte de la demande saisonnière, Nicole Babin souligne ce que les acheteurs des magasins de vente en consignation considèrent comme la règle d’or pour revendre avec succès: «Nous recherchons des articles qui se vendront rapidement, donc des vêtements tendance ou vintage populaires et des basiques de grande qualité. Nous voulons des articles dont les clients tomberont amoureux.»

La version originale (en anglais) de cet article publié par Chatelaine a été traduite par l’équipe de Châtelaine en août 2025.