Édito : ce que nous savons

Nous savons combien le chemin est long. Nous connaissons les détours, les obstacles, les culs-de-sac.

Sur cette route vers l’égalité hommes-femmes, des reculs surgissent aussi. Les événements des derniers mois nous ont confirmé une chose : les acquis sont fragiles.

Il y a trois ans, j’ai participé à la conférence internationale Women Deliver, qui réunissait à Vancouver plus de 8 000 leaders, universitaires et activistes de 165 pays. Ces personnes d’horizons divers étaient là dans le but d’échanger leurs points de vue et de faire part de leurs solutions pour parvenir à un monde plus égalitaire. Tout y est passé : l’entrepreneuriat féminin, le marché du travail, la conciliation travail-famille, le partage des tâches dans le couple, la santé…

J’ai assisté à de nombreuses présentations qui abordaient l’enjeu de l’accès aux interruptions volontaires de grossesse (IVG), mis en péril par les lobbys ultraconservateurs. Les représentantes des groupes américains pro-choix étaient inquiètes, et cela m’a interpellée. Bien informées de ce qui se tramait en coulisses, elles anticipaient des jours sombres. L’une d’elles m’avait même glissé : « L’arrêt Roe contre Wade pourrait tomber. » Ben voyons ! Je n’arrivais pas à la croire.

J’ai pensé à elle et à toutes les autres militantes quand, en juin, la Cour suprême des États-Unis a invalidé l’arrêt Roe c. Wade, bafouant ainsi le jugement de 1973 qui protégeait le droit à l’avortement au pays. Un recul historique pour toutes les femmes de la planète et une tragédie pour les Américaines d’au moins 24 États où l’IVG pourrait devenir illégale.

Nous connaissons tous les détours, les obstacles, les culs-de-sac sur le chemin de l’égalité. Alors, avançons, fières et libres. Parce que nous ne reculerons pas. Le choix fondamental de disposer de notre corps nous appartient.

Châtelaine fait peau neuve !

Le Châtelaine nouveau est arrivé ! Vous y trouverez une section culturelle plus riche, intitulée Plaisirs. De son côté, Style etc. traitera de mode, de beauté, mais aussi de déco. Quant à la nouvelle section Ici comme ailleurs, elle promet de s’ouvrir au monde et à la diversité. Vie pratique et Gourmandises garderont le cap sur des idées pour vous faciliter la vie et pour vous permettre de cuisiner des recettes savoureuses et abordables.

Par ailleurs, Châtelaine accueille deux nouveaux collaborateurs. La poète et essayiste Daphné B. prend place à La dernière page pour chroniquer sur les faits de notre société. Analyses fines et coups de gueule hardis sont à prévoir avec celle qui a commis l’essai décoiffant Maquillée. Dans la section Bien-être, le physiothérapeute et auteur Denis Fortier vous convie à des réflexions judicieuses sur la santé. C’est un communicateur hors pair. Ses succès de librairie en témoignent. Bienvenue à Daphné et Denis dans la famille Châtelaine !

Voilà pour le contenu. Maintenant, la présentation. Jocelyne Fournel, directrice artistique de haut niveau, s’est vu confier le mandat de rafraîchir notre mise en page. Elle l’a conçue aérée, colorée et agréable à lire. Je la remercie pour la délicatesse, l’harmonie et l’intelligence qu’elle a insufflées à cette publication de plus de six décennies d’existence.

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à ce numéro. Merci aussi à vous, chères lectrices, de continuer à lire ce média unique au Québec.