Houmous à la citrouille

Préparation: 20 minutes

Cuisson: 55 minutes

Donne environ 2 tasses

Ingrédients

150 g (1/2 tasse) de purée de citrouille (la chair de 1/2 petite citrouille de 800 g)*

1 boîte de 540 ml (19 oz) de pois chiches, rincés et égouttés

5 ml (1 c. à thé) de cumin, moulu

5 ml (1 c. à thé) de coriandre, moulue

2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle

1 ml (1/4 c. à thé) de poudre d’ail

Une pincée de piment de Cayenne

Le zeste et jus de 1/2 citron

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Poivre et sel

Graines de citrouille, grossièrement hachées (facultatif)

Préparation

Au mélangeur ou au robot, réduire la purée de citrouille et les pois chiches en une purée lisse. Ajouter les épices, le zeste et jus de citron et l’huile d’olive. Saler et poivrer. Ajouter un peu d’eau au besoin si la consistance est trop épaisse. On peut ajouter un filet d’huile d’olive et des graines de citrouille en garniture, au goût. Servir avec des pointes de pain pita nature ou grillées.

*Astuce pour une purée de citrouille express: placer la grille au centre d’un four préchauffé à 180 ˚C (350 ˚F). On coupe la citrouille en 2 et on la vide. On dépose les 2 moitiés de citrouille dans un plat allant au four et on la cuit jusqu’à ce qu’elle soit tendre – soit de 30 à 60 minutes selon la grosseur). On laisse refroidir et on réduit la chair en purée lisse au robot culinaire. On congèle les extras en portions de 250 ml (1 tasse) dans des contenants hermétiques. Elle se conservera jusqu’à 6 mois.

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.