Tofu au sésame et légumes grillés

Préparation: 20 minutes

Cuisson: 20 minutes

Attente: 15 minutes

4 portions

Ingrédients

80 ml (1/3 tasse) de vinaigre de riz

2 1/2 c. à soupe de cassonade

2 1/2 c. à soupe de sauce soya faible en sodium

1 1/2 c. à soupe d’huile de sésame 2 gousses d’ail, émincées

1 c. à soupe de gingembre, râpé

1 paquet de 350 g de tofu ferme, épongé et coupé en huit tranches

2 c. à soupe d’huile végétale

400 g de carottes, coupées en quatre dans le sens de la longueur

2 paquets de 170 g de pleurotes du panicaut (King Oyster), émincés

500 ml (2 tasses) de haricots verts

1 c. à soupe de sauce chili à l’ail (facultatif)

Préparation

Placer une grille dans le tiers supérieur du four et l’autre dans le tiers inférieur, et le Préchauffer à 200 °C (400 °F). tapisser deux plaques à cuisson de papier sulfurisé.