Boulettes de veau haché au gruyère râpé

Temps de cuisson: 8 minutes

Temps de préparation: 15 minutes

Donne 35 portions

Ingrédients

425 g (3/4 lb) de veau haché

250 ml (1 tasse) de gruyère finement râpé

15 ml (1 c. à soupe) de graines de carvi

30 ml (2 c. à soupe) d'origan séché émietté

5 ml (1 c. à thé) de poudre d'ail

Sel et poivre

2 oeufs

Chapelure assaisonnée à l'italienne (du commerce)

50 ml (1/4 tasse) d'huile d'olive

Persil haché

Préparation

Mélanger, à la fourchette, le veau, le gruyère, les assaisonnements et les oeufs. Façonner ce mélange en boulettes de la grosseur d’une noix. Les rouler dans la chapelure. Les frire dans l’huile d’olive chaude, dans une grande poêle antiadhésive d´environ 28 cm (11 po) de diamètre, environ 4 minutes de chaque côté. Remuer la poêle à plusieurs reprises en cours de cuisson. Retirer les boulettes de la poêle avec une écumoire et les déposer sur une assiette garnie d’un double essuie-tout. Laisser égoutter quelques secondes. Les déposer sur une assiette de service et parsemer de persil. Servir chaudes ou refroidies.